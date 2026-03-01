El Ramadán se ha convertido en tiempo de duelo

Franja de Gaza .- Mientras se pone el sol, Saddam al-Yazji, su esposa y su hija sorben una sopa de fideos, rompiendo su ayuno diario de Ramadán en la Ciudad de Gaza. Se sientan alrededor de una mesa plegable instalada sobre la tierra, al pie de una enorme montaña de escombros, metal retorcido y lasas de concreto que alguna vez fue su hogar.

Bajo los restos están enterrados los cuerpos de gran parte de su familia.

Los tres son prácticamente los únicos sobrevivientes de la familia. Los padres de al-Yazji, sus tres hermanos y su hermana, junto con la mayoría de sus hijos, y los padres y hermanos de su esposa —40 familiares en total— murieron todos en un solo ataque cuando las fuerzas israelíes bombardearon la casa en diciembre de 2023.

El mes sagrado islámico del ramadán es habitual un tiempo para la familia, con grandes reuniones festivas para el iftar, la comida al atardecer que pone fin al ayuno diario. Pero en la Franja de Gaza, se ha convertido en una temporada en la que las pérdidas de la guerra golpean con especial dureza a las muchas familias que lloran a seres queridos muertos por las fuerzas israelíes, que llevan más de dos años combatiendo a Hamás.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Veo fotos de nuestras reuniones en Ramadán y lloro", expresó al-Yazji, de 35 años. "¿Dónde está mi familia? Todos fueron aniquilados". "Es el tercer Ramadán sin ellos".

A lo largo de la guerra, Israel ha atacado viviendas y campamentos de tiendas que daban refugio a palestinos, a menudo matando a un gran número de miembros de una misma familia a la vez. El ejército israelí afirma que dirige sus ataques contra combatientes de Hamás, aunque rara vez dice quiénes eran los objetivos específicos.

La campaña de Israel ha provocado la muerte de más de 72.000 personas, casi la mitad mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran, en general, confiables, aunque no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Según el ministerio, unas 8.000 personas más siguen enterradas bajo los escombros de viviendas destruidas. Resultaba impensable recuperar la mayoría de esos cuerpos cuando arreciaban los ataques aéreos y las ofensivas terrestres. Con el alto el fuego, los esfuerzos de recuperación han aumentado, aunque todavía se ven obstaculizados por la falta de equipo pesado.