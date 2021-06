El Salvador podría ser el primer país en aceptar Bitcoin como moneda

Las criptomonedas han cobrado mucha importancia en los últimos meses. Cada vez son más las empresas que avalan su existencia y valor. Algunos países incluso están considerando utilizar este modelo para generar la versión digital de su divisa, otros en cambio están prohibiendo su uso.Ahora, en un paso más en el desarrollo de esta tecnología, El Salvador podría convertirse en el primer país en aceptar Bitcoin como moneda legal.

De acuerdo con información dada a conocer por la CNBC, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer que propondrá un proyecto de ley que hará de curso legal el Bitcoin junto con el dólar estadounidense. La razón, dijo el mandatario en un video, es que: "A corto plazo, generará puestos de trabajo y ayudará a proporcionar inclusión financiera a miles fuera de la economía formal. Y a mediano y largo plazo esperamos que esta pequeña decisión pueda ayudarnos a empujar a la humanidad al menos un poco en la dirección correcta".

Para lograr que la moneda digital sea utilizada en transacciones regulares el gobierno se asociaría con la compañía de billeteras digitales, Strike, que contribuirá en el desarrollo de un marco regulatorio en torno al formato monetario digital.

La intención de esta iniciativa, en palabras del fundador de Strike, Jack Mallers, el Bitcoin ayudará a países como El Salvador a protegerse contra "posibles choques" de inflación para las monedas tradicionales.

Además de ello, los especialistas consideran que la razón detrás de esta idea es que las transferencias de dinero de los migrantes representan alrededor del 20% del producto interno bruto de El Salvador y, a menudo, incluyen altas tarifas de transacción, así como largas demoras. El Bitcoin y otras criptomonedas podrían hacer que esas transferencias sean más prácticas e inmediatas.

El presidente del país también explicó que gran parte del dinero que llega de Estados Unidos se pierde por los intermediarios, pero con el uso de Bitcoin la cantidad recibida se mantiene por lo que tiene el potencial de "mejorar las vidas y el futuro de millones". Además dijo que "una forma de hacer crecer la economía del país, proporcionando acceso al crédito, el ahorro, la inversión y las transacciones seguras".

Y la adopción y aceptación no debería ser un problema considerando que los ciudadanos han demostrado que les gustan los pagos digitales ya que la aplicación de Strike se convirtió en una de las aplicaciones más populares del país cuando se lanzó en marzo pasado.

Retos y desventajas

Sin embargo, todavía hay un retos, el principal es que el Bitcoin no está respaldado por un recurso estable como el oro o por el gobierno de un país grande. Eso quiere decir que, al igual que otras criptomonedas, es muy volátil. De hecho, los grandes picos y caídas suelen estar vinculados a eventos que se considerarían menores en otros lugares. Eso significa que un residente que cuente con una transferencia de Bitcoin para llegar a fin de mes podría quedar sin nada si el valor cae sin previo aviso.

Aun así se señala que es bastante probable que el proyecto de ley se apruebe debido a que el partido de Bukele controla la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Si la medida tiene éxito, podría dar a Bitcoin y otras criptomonedas otro punto de apoyo en el mundo financiero convencional al facilitar los negocios con todo un país. Pero aún con ello es posible que los salvadoreños aún tengan que lidiar con los tipos de cambio y otras molestias, especialmente considerando que otros países no están dispuestos a apoyar y formalizar las monedas digitales.

Finalmente, el país también está abriendo las puertas a los emprendedores con proyectos relacionados con la tecnología de criptomonedas.