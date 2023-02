El sobreviviente designado en caso de catástrofe en discurso de Biden

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Este martes, Estados Unidos vive su jornada política más importante del año, después de las elecciones presidenciales: el discurso del presidente sobre el Estado de la Unión.

Se trata de una fecha en que todas las figuras clave de la política estadounidense: la vicepresidenta, los presidentes de las cámaras Alta y Baja del Congreso, están presentes. Todas, excepto una: "El sobreviviente designado".

Estados Unidos tiene contemplada la posibilidad de un escenario catastrófico en el que, en una noche como la de este martes, todos en la línea de sucesión presidencial perdieran la vida. Todos, menos uno, al que, con una semana de anticipación, le avisan que no asistirá al discurso porque, en caso de una tragedia así, sería el o la encargada de asumir la jefatura de Estado.

¿Quién es? Por tradición, el "sobreviviente designado" es alguien que está en la línea de sucesión del cargo de presidente.

Esta persona estará en un lugar físicamente alejado del Capitolio, donde se realiza el discurso del Estado de la Unión. Su nombre no es revelado en público, por razones de seguridad.

Normalmente, la Casa Blanca elige a un miembro del gabinete como "sobreviviente designado" a partir de su trayectoria política. Tiene que ser alguien que esté preparado para dirigir al país en una situación catastrófica como la muerte del presidente y demás figuras en la línea de sucesión.

En 2007, ese papel le tocó jugar al exfiscal general Alberto Gonzalez, quien señaló en su momento que la administración de George W. Bush quería a "alguien que tuviera cierta familiaridad con lo que ocurría en asuntos exteriores para que no fuera todo nuevo".

También se evalúa, por ejemplo, si es mejor que determinado miembro del gabinete esté presente en el Capitolio. En ese caso, ese miembro queda descartado como "sobreviviente designado".

"Creo que todos los que se encuentran en esa situación, al menos yo espero que en algún momento, bastante temprano por la noche, lleguen a darse cuenta de la posibilidad realmente seria de que se conviertan en presidentes de Estados Unidos. Y eso es algo muy serio a lo que enfrentarse", dijo Gonzales a Politico. Él pasó sus pocas horas como superviviente designado dando vueltas en un avión del gobierno. Le acompañaban funcionarios de distintos organismos, junto con carpetas de protocolos y procedimientos clasificados para ayudarle en caso de que tuviera que acceder a la presidencia.

Pese a la discreción del gobierno, los "sobrevivientes designados" en turno no siempre lo son.

Jeh Johnson, exsecretario de Seguridad Nacional que dos veces fue el "sobreviviente designado", recordó en declaraciones a Politico que en una ocasión Chris Matthews dijo a una televisora que Johnson era el "sobreviviente designado", y que habría señalado: "Tiene sentido, porque ninguna presidencia llamada Johnson empieza bien".

Además de estar lejos, hay otra cosa que caracteriza al "sobreviviente designado": la seguridad. El día del discurso del Estado de la Unión, agentes del Servicio Secreto no se despegan de esta figura, hasta que el presidente está sano y salvo en su casa. Un militar mantiene con él o ella, una segunda maleta nuclear, que le permitiría lanzar un ataque en caso necesario.

En 2021, no hubo un sobreviviente designado, debido a la pandemia de Covid-19. "No es necesario que haya un superviviente designado porque los miembros del gabinete estarán siguiendo la comparecencia desde sus oficinas o desde sus casas", explicó este martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

¿Cómo es la línea de sucesión? Después del presidente, sigue el o en el caso actual, la vicepresidenta de Estados Unidos; luego, el presidente (a) de la Cámara de Representantes; después, el secretario (a) de Estado y luego el presidente (a) del Senado. Siguiente en la línea es el o la secretaria del Tesoro.