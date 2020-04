El tribunal australiano anula condena de Pell

Sídney, Australia.- La máxima instancia judicial de Australia anuló la condena de seis años de prisión impuesta contra el cardenal George Pell, extesorero del Vaticano, por abusos sexuales cometidos contra dos menores en los años 90.

El pleno de los magistrados del Tribunal Superior de Australia consideró que existió "una posibilidad significativa de que una persona inocente haya sido condenada porque las pruebas no establecieron la culpabilidad con el nivel de prueba requerido".

El cardenal George Pell pidió que la decisión de la máxima instancia judicial de Australia de revertir una condena de seis años de prisión por pederastia en su contra no añada más "dolor y amargura" a la que ya sienten las víctimas de abusos sexuales.

"He mantenido de forma consistente mi inocencia mientras sufrí una grave injusticia y esto ha sido resuelto por la decisión unánime del Tribunal Superior", dijo el cardenal, de 78 años, en un comunicado emitido antes de su inminente puesta en libertad.

"No le guardo rencor al que me acusó, no quiero que mi absolución añada más dolor y amargura a lo que ya sienten muchos porque este dolor y amargura ya es suficiente", agregó.