Elevan Moscú y Kiev sus ataques

Londres, Ing.- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 389 drones ucranianos entrantes, informó el miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia, en el mayor ataque nocturno reportado contra regiones rusas y Crimea desde que las fuerzas de Moscú invadieron Ucrania hace más de cuatro años.

Los drones fueron interceptados en 13 regiones rusas, así como en la península de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente a Ucrania en 2014.

El ataque subrayó la creciente capacidad de los drones de largo alcance desarrollados y fabricados por Ucrania.

La oleada ocurrió un día después de que Rusia lanzara casi 1,000 drones y 34 misiles contra zonas civiles de Ucrania en el transcurso de 24 horas, extendiendo su habitual bombardeo nocturno a las horas diurnas en uno de sus mayores ataques aéreos de la guerra. Al menos 6 personas murieron y alrededor de 50 resultaron heridas, indicaron las autoridades ucranianas.

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La organización cultural de Naciones Unidas, la UNESCO, dijo el miércoles que estaba "profundamente alarmada" por el ataque de Rusia contra un lugar reconocido como Patrimonio Mundial en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, durante ese bombardeo.

La escalada de ataques aéreos se produce en medio de una pausa en las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre delegaciones de Moscú y Kiev, mientras la atención de Washington se desvía por la guerra con Irán y Ucrania anticipan una ofensiva de primavera por parte del ejército de Rusia, que es más grande.

Alexander Drozdenko, gobernador de la región de Leningrado, al norte de Moscú, señaló que allí se derribaron 56 drones, y que se produjo un incendio en el puerto del mar Báltico de Ust-Luga como resultado del ataque de Ucrania.