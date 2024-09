Elon Musk nominado al Premio Sájarov en el Parlamento Europeo

Estrasburgo (Francia), 19 sep (EFE).- El grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo anunció este jueves que nominará al magnate y dueño de la plataforma X, Elon Musk, al premio Sájarov a la libertad de conciencia, que cada año reconoce una contribución excepcional en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.

"El grupo de los Patriotas nomina a Elon Musk al premio Sájarov a la libertad de expresión (sic). Su compromiso con la libertad de expresión, la transparencia y la lucha contra la censura se alinea con los valores de la libertad y los derechos humanos", escribió el grupo en su perfil de X.

Cada grupo político en el Parlamento Europeo tiene derecho a nominar a una persona, colectivo o entidad que en su opinión represente los valores que reconoce el premio Sájarov, pero debe a continuación lograr el apoyo de una mayoría del resto de grupos para sacar su candidatura adelante.

Por el momento, tanto el Partido Popular Europeo como los Conservadores y Reformistas Europeos han nominado al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, candidatura en la que los populares incluyen también a María Corina Machado.

Por su parte, tanto socialdemócratas como liberales han nominado a los movimientos Women Wage Peace y Women of the Sun, iniciativas feministas, pacifistas y no partidistas que buscan unir a las mujeres israelíes y palestinas para difundir un llamamiento a la paz y un mensaje de esperanza.

La Izquierda ha nominado a todos los periodistas que ejercen en Palestina, representados por un grupo de seis reporteros entre los que se incluye a Shireen Abu Akleh, asesinada por el ejército israelí mientras informaba desde el campamento de refugiados de Yenín.

El plazo para presentar candidaturas concluía hoy y la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo se reunirá en Estrasburgo (Francia) el 24 de octubre para decidir al ganador, al que se homenajea y entrega el premio en una ceremonia en el pleno de la Eurocámara de diciembre.