Elon Musk reacciona a secuestro de 4 estadounidenses en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, empresa que recién informó que construirá una mega fábrica en Nuevo León, reaccionó a la noticia sobre el secuestro de cuatro estadounidenses en México.

Musk, quien recién anunció la instalación de la mega fábrica de Tesla en el municipio de Santa Catarina, publicó un breve mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Esto es una locura".

La reacción se da luego de que, durante la madrugada de este lunes se dio a conocer que cuatro ciudadanos de origen estadounidense fueron secuestrados en la ciudad mexicana de Matamoros, Tamaulipas.

Las reacciones de usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y cuestionaron a Musk la instalación de la planta en México.

"Deberías saber más al respecto. Especialmente si instalarás Tesla en México", "¿Cómo puede Tesla garantizar la seguridad de sus trabajadores estadounidenses en viajes a GigaMex?, ¿Paseos directos en helicóptero o primero construir una pista de aterrizaje?", "Estados Unidos no tiene más remedio que tener fronteras extremadamente fuertes debido a la violencia de las pandillas den México", son algunos de los comentarios externados por los seguidores de Elon Musk.

FBI ofrece 50 mil por información sobre desaparición de 4 estadounidenses

El Buzón Federal de Investigaciones (FBI) investiga la desaparición de los cuatro estadounidenses y ha ofrecido una recompensa de 50 mil dólares a quien otorgue información que permita el hallazgo y liberación de los involucrados.

De acuerdo con la información del FBI, las cuatro personas secuestradas cruzaron el pasado viernes por la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a bordo de una miniván blanca con placas de Carolina del Norte.

Los tripulantes fueron asaltados por hombres armados, quienes los subieron a una camioneta pick up. En el lugar un mexicano falleció durante la agresión.

¿Qué dijo el embajador de EU sobre la desaparición de los 4 estadounidenses?

En reacción a estos hechos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció una declaración en la que detalló que autoridades de ambos países trabajan en el caso.

"El viernes 3 de marzo, atacantes desconocidos en Matamoros, Tamaulipas, secuestraron a punta de pistola a cuatro ciudadanos estadounidenses en un incidente en el que murió trágicamente un ciudadano mexicano inocente.

"No tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos. Este es el papel más fundamental del gobierno estadounidense. Oficiales de diversas agencias de procuración de justicia estadounidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas".