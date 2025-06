Elon Musk y Trump: una relación en crisis por críticas al plan fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras las críticas de su principal exconsejero, Elon Musk, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó sentirse decepcionado y declaró: "Elon y yo teníamos una relación estupenda. No sé si la seguiremos teniendo".

"Vieron a un hombre muy feliz tras el Escritorio Oval. Incluso con un ojo morado. Le pregunté si quería un poco de maquillaje. Me respondió: 'No, no lo creo', lo cual es interesante (...)", recordó el mandatario estadounidense.

El multimillonario quien anteriormente lo apoyaba y asesoraba ha criticado repetidamente el proyecto de ley fiscal republicano.

"No ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que será lo próximo. Estoy muy decepcionado con Elon", indicó el mandatario a la prensa durante una reunión con Friedrich Merz, canciller alemán en la Oficina Oval en la Casa Blanca.

"En palabras de Elon Musk, este proyecto de ley es una ´abominación repugnante´", afirmó el congresista Brendan Boyle de Pennsylvania, el principal demócrata en la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes, reviviendo la crítica del paquete hecha por el exasesor de Trump y multimillonario.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, comentó que llamó a Musk el martes por la noche para discutir la crítica, pero no había recibido respuesta. "Espero que cambie de opinión", dijo Johnson a los periodistas.