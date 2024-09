Medidas de Protección Civil ante la Tormenta en Los Cabos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades de la zona turística de Los Cabos, en México, advirtieron a visitantes y residentes que se quedaran en sus casas el viernes, al tiempo que la tormenta tropical Ileana comenzaba a azotar el sur de la península de Baja California con lluvias.

Ileana se formó el jueves frente a la costa del Pacífico y avanzaba lentamente hacia el norte-noroeste a 13 kilómetros por hora (8 millas por hora), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La trayectoria pronosticada la llevará sobre o cerca de los centros turísticos gemelos de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

El vórtice de Ileana estaba a unos 90 kilómetros (55 millas) al sureste de Cabo San Lucas, informó el centro de huracanes el viernes por la mañana. Los vientos máximos sostenidos eran de 75 km/h (45 mph), y se esperaba que Ileana llegara a la costa en las próximas horas.

Una advertencia de tormenta tropical estaba vigente para partes de la península de Baja California, incluidos Cabo San Lucas y San José del Cabo. Los meteorólogos pronosticaron que caerán de 10 a 15 centímetros (4 a 6 pulgadas) de lluvia con Ileana, y hasta 30 centímetros (12 pulgadas) eran posibles para las áreas costeras de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco hasta el viernes.

Se espera que Ileana avance por el sur de la península de Baja California el viernes y sobre el sur y centro del Golfo de California este fin de semana.

La oficina local de Protección Civil emitió por Facebook una alerta roja para Los Cabos y La Paz el viernes por la mañana: "Mantente en resguardo total, no salgas hasta que las autoridades te lo indiquen, y sigue al pendiente de las alertas emitidas por fuentes oficiales".

También instaron a los residentes a evitar cruzar ríos, arroyos y áreas bajas donde puedan verse arrastrados por el agua.

Todas las escuelas en Los Cabos se suspendieron el viernes debido a la tormenta.

Óscar Cruces Rodríguez, subdirector de comunicaciones de Protección Civil, dijo en un comunicado que los residentes deben evitar salir de sus hogares hasta que pase la tormenta y si los residentes están en un área con riesgo de inundaciones, busquen refugios temporales.

Las autoridades prepararon 20 refugios temporales en San José del Cabo y Cabo San Lucas, según Protección Civil.

En el Hacienda Beach Club and Residences, en Cabo San Lucas, el acomodador de vehículos Alan Galván dijo que la lluvia llegó la noche del jueves y ha sido constante. "Ahorita no hay una lluvia muy fuerte, está un poco picado el mar", comentó.

Agregó: "Los huéspedes están muy tranquilos, ya bajaron por su café. Hay algunas aerolíneas cancelando, pero todo está bien hasta el momento". Galván dijo que están esperando más avisos de las autoridades.

Felipe Gómez, un trabajador del restaurante Vibrant Cabo San Lucas Marina, fue el primero en llegar al trabajo, pero estaba esperando órdenes de la gerencia sobre si cerrarían.

"La verdad está un poco feo, el bulevar principal está inundado. Todos los negocios están cerrados", dijo.

"Yo ahorita estoy esperando que me confirmen y me voy a casa. Espero que se mejore y no pase a peores condiciones", señaló.