Emotivo hallazgo de una carta de soldado australiano en botella tras 109 años

SIDNEY, Australia (ANSA/EL UNIVERSAL).- Un soldado australiano escribió a su madre mientras navegaba hacia la guerra en Francia, donde moriría, y arrojó la carta al mar dentro de una botella. El mensaje, fechado el 15 de agosto de 1916, fue encontrado dentro de la botella, que apareció en una remota playa australiana cerca de Esperance, 750 kilómetros al sur de Perth, en Australia Occidental.

"Todo va bien. La comida hasta ahora está muy buena, con la excepción de una ración que tiramos al mar", escribió el soldado Malcolm Alexander Neville, de 28 años, quien murió en combate en Francia en abril de 1917. Y firmó: "Tu querido hijo Malcolm, en algún lugar del océano".

"Lo estoy pasando de maravilla", decía la carta, extraída del interior de una botella de Schweppes. "La comida está muy buena hasta ahora, salvo una comida que enterramos en el mar", apunta el soldado, que había partido de Adelaida a bordo de un buque de transporte de tropas tres días antes. Botella antigua con papel dentro El mensaje -escrito a mano con lápiz en un papel enrollado dentro de la botella, que tenía un corcho en la parte superior- pide a "quien encuentre esta botella" que enviara su contenido a su madre en el pequeño pueblo de Wilkawatt, en Australia Meridional.

Una mujer, Debra Brown, encontró la botella después de 109 años mientras recogía basura en la playa. Se cree que la botella salió a la superficie tras una fuerte tormenta invernal.

"Creemos que ha estado enterrada porque está muy bien conservada", indican los expertos. "Si hubiera permanecido en el océano durante 109 años, se habría hundido hasta el fondo. El corcho se habría desintegrado", añaden.

La botella contenía un poco de agua. Brown le quitó el corcho y la colocó en el alféizar de una ventana para que se secara. "Se veía que tenía un mensaje dentro", comentó. "Pensamos que sería imposible leerlo", añadió.

La familia usó pinzas quirúrgicas para introducir la mano en la botella y extraer con cuidado la carta de dos páginas de Neville, escrita hace 109 años.

La mujer logró localizar al sobrino nieto del soldado, Herbie Neville, en Alice Springs, a través del sitio web del Memorial de Guerra Australiano.

La investigación de Neville reveló posteriormente que, tras un viaje de seis semanas a bordo del HMAT Ballarat, Malcolm Alexander Neville desembarcó en Gran Bretaña en septiembre de 1916.

Fue enviado a Francia en diciembre y combatió con el 48 Batallón de Infantería desde febrero de 1917. Murió en combate en la batalla de Bullecourt el 11 de abril y fue enterrado en un cementerio de Londres.