En Líbano entierran a funcionario cristiano

Yahshoush, Líbano.- Las campanas de la iglesia y ráfagas de disparos resonaron en todo el valle mientras cientos de personas se reunían para las oraciones fúnebres por un dirigente de un partido cristiano libanés conocido por su postura anti-Hezbollah y por su esposa, quienes murieron en un ataque aéreo israelí.

El caso se ha convertido en un punto de referencia de las tensiones en Líbano, que está dividido por la guerra en curso entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, que a su vez se deriva de la conflagración que sacude Oriente Medio y más allá.

Pierre Mouawad, su esposa y una mujer que los visitaba murieron en un ataque israelí el domingo que impactó un apartamento situado encima de ellos en la localidad de Ain Saadeh, al este de Beirut. El ejército israelí afirmó que su intención era atacar a un miliciano de Hezbollah, aunque las circunstancias del ataque siguen sin estar claras.

Pierre Mouawad pertenecía a la rama local de las Fuerzas Libanesas, un partido cristiano considerado ampliamente como el rival político más feroz de Hezbollah. Durante años han pedido el desarme del grupo y en las últimas semanas han culpado a Hezbollah de arrastrar al país a otra guerra al disparar cohetes contra Israel en solidaridad con su aliado clave y patrocinador, Irán.

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