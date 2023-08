En marcha las labores de rescate de un remolcador que chocó con un petrolero en el canal de Suez

EL CAIRO (EFE).- Los equipos técnicos del canal de Suez trabajan en estos momentos en las labores de rescate y reflotamiento de un remolcador que colisionó este sábado con un petrolero que cruzaba la vía marítima, informaron hoy fuentes oficiales que no especificaron si el accidente paralizó el tránsito de buques.



El presidente de la Autoridad gestora del Canal, teniente general Osama Rabie, indicó que "se realizan los trabajos de rescate marítimo para responder al accidente de colisión del buque tanque CHINAGAS LEGEND y el remolcador Fahd, perteneciente a la autoridad", en la zona de Al Balah, que tuvo como resultado el hundimiento de esta segunda embarcación.

Además, agregó que "de inmediato" se mandó al equipo de salvamento marítimo de la autoridad para rescatar a la tripulación del remolcador, integrada por siete personas.

En estos momentos todavía siguen las labores de recuperación del remolcador con la grúa Enqaz, a la vez que se está elaborando un informe detallado "sobre las causas del accidente y comprobando el estado de la tripulación", apuntó el comunicado oficial.

El choque se produjo durante el tránsito del buque petrolero dentro del convoy del sur en la vía marítima, procedente de Singapur y rumbo a Estados Unidos, con el remolcador Fahd, lo que provocó agujeros en el casco de la locomotora, la entrada de agua y luego el hundimiento.

El barco de 230 metros de eslora, 36 metros de manga, 27 pies de calado y 52.000 toneladas, se encuentra a la espera en Port Said hasta que finalicen los trámites relacionados con el accidente.

Este es el sexto incidente de este tipo en lo que va de año y sucede dos meses después de que el petrolero Seavigour paralizara el tránsito en el canal tras sufrir un fallo mecánico por el que tuvo que ser reflotado.

Si bien no todos los sucesos de estas características llegaron a interrumpir el tránsito en el canal, esos incidentes recordaron la crisis vivida entre el 23 y el 29 de marzo de 2021, cuando el portacontenedores Ever Given bloqueó el paso marítimo con sus 400 metros de eslora y 18.000 contenedores a bordo, algo que provocó un enorme atasco en esta vía, por la que pasa en torno al 10 % de las mercancías del mundo.

El canal de Suez es una de los principales fuentes de ingresos de Egipto, con casi 8.000 millones de dólares en 2022.