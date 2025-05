En Marsella, la nueva obra de Banksy

La nueva obra del artista callejero Banksy está en Marsella, avanzada ayer por su cuenta de Instagram, se encuentra en la ciudad francesa de Marsella, confirmaron este viernes las autoridades locales.

"Marsella x Banksy", señaló el alcalde de la ciudad, Benoit Payan, junto con una imagen de la obra, que se encuentra en la calle Félix-Fregier, en el famoso barrio de los Catalanes de la ciudad mediterránea.

La obra fue presentada ayer por el misterioso artista británico en su cuenta de Instagram, pero como es habitual sin divulgar su localización.

Consiste en la silueta negra de un faro con un fulgor de luz emulado con pintura blanca y acompañado de la frase en inglés 'I want to be what you saw in me' (Quiero ser lo que tú viste en mí).

El faro se encuentra en diagonal a un bolardo de la calle, que ahora Banksy ha unido con una línea pintada en la acera como si fuese una sombra.

El descubrimiento de que Banksy había realizado una obra en un muro local generó este viernes la visita de numerosos vecinos, turistas y fotógrafos para conocer la nueva obra, la primera del artista después de casi medio año sin divulgar nuevos trabajos.