En pleno puente, 2 mil personas sin acceso a pirámides de Teotihuacán

Aproximadamente 2 mil personas no pudieron ingresar a la Zona Arqueológica de Teotihuacán durante este domingo porque, debido a las medidas sanitarias por el Covid-19, el aforo permitido es del 30% para evitar contagios de la enfermedad.

Desde las 10:30 de la mañana, los vigilantes de la puerta 1 les avisaron a las personas que pretendían entrar que ya no lo podían hacer porque no había cupo para ellos.

Los paseantes se fueron a las puertas 2, 3 y 4, pero la orden fue la misma: no se permitiría el ingreso porque se cumplió el 30% del aforo permitido.

"Siento mucha tristeza, ya que venimos toda mi familia y planeamos el viaje desde hace un mes, visitamos la Basílica de Guadalupe y otros lugares, pero ya no alcanzamos las pirámides", dijo Consuelo Moreno.

Turistas nacionales aprovecharon el "puente" del 20 de noviembre y se dirigieron a las pirámides, por lo que desde temprano se formaron largas filas de automóviles en las puertas de la segunda zona arqueológica más visitada del mundo, después de la de Egipto.

Los vigilantes mencionaron que desde las 7 de la mañana había personas formadas para ingresar a la zona arqueológica, pues siempre hay mucho interés para conocer las pirámides.

"Desde de que se abrió la zona todos los domingos son así, se cierra desde las 10 de la mañana, otros días si pueden entrar hasta las 3 de la tarde, pero los domingos si no llegan temprano no entran", comentó uno de los vigilantes.

En un último intento algunos visitantes se fueron hasta la puerta 5 para tratar de entra, pero ante el gran número de personas cerraron en pocos minutos.

Prestadores de servicios turísticos ofrecían a las personas que estaban en los accesos paseos a otros lugares cercanos a la zona, pero debido a los altos costos preferían irse y regresar otro día.

"Vengo con mis hijos y un paseo en cuatrimoto está muy caro, mil cien pesos por persona. La verdad está fuera de mis posibilidades, mejor regreso otro día y llego más temprano", contó Esteban Galván, vecino de la Ciudad de México.

Después de estar seis meses cerrada, debido a las medidas sanitarias implementadas por la pandemia del Covid-19, el pasado 10 de septiembre se reabrió la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer desde entonces que el aforo permitido solo sería del 30%, lo que representa un máximo de 3 mil personas para evitar posibles contagios de coronavirus.

Los visitantes deben acatar las medidas sanitarias para que puedan entrar al lugar, como el uso obligatorio de cubrebocas, someterse a la toma de temperatura, usar gel antibacterial y respetar la sana distancia.

La Calzada de los Muertos, Plazas y Explanadas son las áreas que están abiertas al público. El ascenso a la Pirámide de la Luna, Pirámide del Sol y Templo de la Serpiente Emplumada están restringidos, así como los complejos de Quetzalpapálotl, Rio San Juan (edificios superpuestos y cabezas estucadas) y los Palacios (Tetitla, Atetelco, Yayahuala, Zacuala y Tepantitla).

También, el Museo de la Pintura Teotihuacana y el Museo de la Cultura Teotihuacana están cerrados para que no se registren aglomeraciones.