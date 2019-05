Encuentran más de mil armas en una mansión de Los Ángeles

Galería 1 de 6

Más de mil armas, entre las que se encontraban decenas de gran calibre, fueron halladas en una lujosa casa de Los Ángeles (EE.UU.) después que las autoridades recibieran una llamada anónima denunciando la existencia de este arsenal en la vivienda californiana.



Un hombre que se encontraba en la casa fue detenido en medio del operativo y se deberá presentar este jueves ante un juez.



En el operativo, realizado este miércoles por agentes de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y del Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD), también se incautaron numerosas municiones y equipos para fabricar armas de fuego.



Según Jeff Lee, oficial del LAPD que participó en la redada, las autoridades recibieron información anónima de que un sospechoso estaba fabricando y vendiendo armas de fuego ilegales.



Además se realizó una segunda pesquisa se realizó en otra casa, aunque las autoridades no especificaron si tenía relación con el sospechoso, que algunos medios locales identifican como Girard Damien Saenz, de 56 años.



El periódico Los Angeles Times reportó que los registros de la corte muestran que la lujosa casa ubicada en el exclusivo sector de Bel-Air es desde 2001 propiedad de Cynthia Beck, quien tiene tres hijas con Gordon Getty, hijo del multimillonario J. Paul Getty,



El rotativo aclara que no se ha establecido ninguna conexión entre los dueños y el hallazgo.



Ginger Colbrun, vocera de ATF, advirtió que las autoridades "no tenían ninguna razón para establecer que el público estaba en peligro" inminente por el hallazgo.



Por su parte, el teniente del LAPD dijo a los medios que era "incomprensible que alguien pueda tener tantas armas en una residencia como esta en un vecindario como este".



Las investigaciones continúan hoy.