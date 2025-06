Encuesta revela opiniones sobre papa León XIV en EEUU

WASHINGTON (AP) — Poco más de un mes después de que el papa León XIV se convirtiera en el primer pontífice nacido en Estados Unidos en la historia de la Iglesia católica, una nueva encuesta muestra que los católicos estadounidenses están entusiasmados con su nuevo líder religioso.

Aproximadamente dos tercios de los católicos estadounidenses tienen una opinión "muy" o "algo" favorable del papa León, según la nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC, mientras que alrededor de tres de cada 10 no saben lo suficiente para tener una opinión. Muy pocos católicos, menos de uno de cada 10, lo ven desfavorablemente.

Entre los estadounidenses en general, muchas personas aún están formando su opinión sobre el papa León. Pero entre aquellos que sí tienen una opinión, los sentimientos sobre el primer papa nacido en Estados Unidos son abrumadoramente positivos. La encuesta encontró que el 44% de los adultos en Estados Unidos tienen una opinión "algo" o "muy" favorable del papa León XIV. Un porcentaje similar dice que no sabe lo suficiente para tener una opinión, y solo alrededor de uno de cada 10 tiene una opinión negativa.

Mientras promete trabajar por la unidad en una iglesia polarizada, estadounidenses con visiones muy diferentes sobre el futuro de la Iglesia se sienten optimistas sobre su pontificado. Terry Barber, un católico de 50 años de Sacramento, California, espera que León busque una "Iglesia más progresista y moderna" que sea más acogedora para todos.

"Soy optimista. Ciertamente, el primer papa de Estados Unidos es significativo", dijo Barber, quien se identifica como demócrata. "Dado que trabajó bajo el papa anterior, estoy seguro de que tiene ideas similares, pero ciertamente algunas que son originales, propias. Espero ver qué cambios, si es que hay alguno, se producen bajo su liderazgo".

Atracción bipartidista

Aproximadamente la mitad de los demócratas tienen una opinión favorable del nuevo papa, al igual que alrededor de cuatro de cada 10 republicanos e independientes. Los republicanos son un poco más propensos que los demócratas a reservar su juicio. Aproximadamente la mitad de los republicanos dicen que no saben lo suficiente para tener una opinión sobre el papa, en comparación con alrededor de cuatro de cada 10 demócratas.

Los republicanos, notablemente, no son más propensos que los demócratas a tener una opinión desfavorable del papa. Aproximadamente uno de cada 10 en cada grupo ve al papa León desfavorablemente.

Victoria Becude, de 38 años, una católica y republicana de Florida, dijo que está emocionada por el primer papa nacido en Estados Unidos y espera que pueda guiar al país de regreso a la doctrina católica y hacer que los estadounidenses se sientan orgullosos.

"Tiene mi apoyo", dijo. "Espero que Estados Unidos pueda volver a la fe, y espero que él pueda lograr eso".

Ser progresista o conservador político, por supuesto, no es lo mismo que identificarse como un católico progresista o conservador. Pero la encuesta no encontró una brecha partidista discernible entre los católicos sobre el papa León, y los católicos de todo el espectro ideológico han expresado la esperanza de que León pueda sanar algunas de las divisiones que surgieron durante el pontificado de su predecesor, el papa Francisco.

El papa León criticó recientemente el aumento de los movimientos políticos nacionalistas en el mundo mientras rezaba por la reconciliación y el diálogo, un mensaje en línea con sus promesas de hacer de la Iglesia católica un símbolo de paz.

Antes de convertirse en papa, el cardenal Robert Prevost presidió una de las reformas más revolucionarias del pontificado del papa Francisco al permitir que las mujeres sirvieran en la junta del Vaticano que evalúa las nominaciones para obispos. También ha dicho de manera decisiva que las mujeres no pueden ser ordenadas como sacerdotes.

Donald Hallstone, de 72 años, un católico que vive en Oregón, dijo que espera que León continúe promoviendo a las mujeres en posiciones de gobierno "en un momento en que hay escasez de sacerdotes" y otros líderes en la Iglesia.

"Sería genial ver a mujeres en esos roles", dijo. "Las mujeres no fueron excluidas en los primeros siglos".

Por otro lado, algunos católicos conservadores en Estados Unidos esperan que León se enfoque en la oposición doctrinal católica al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto.

Becude, la republicana, dijo que está en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo porque cree que las uniones deben ser entre un hombre y una mujer, algo que el papa León ha reiterado. Aunque se describe a sí misma como "muy conservadora", está a favor de los derechos reproductivos incluso cuando la enseñanza de la Iglesia se opone al aborto.

"No creo que deban impedir que las mujeres tengan abortos", dijo. "Deberíamos tener nuestros propios derechos porque no se conocen las circunstancias detrás de la razón por la cual una mujer querría el aborto en un principio".

Pocos tienen opiniones negativas, aún

Hay mucho espacio para que las opiniones cambien conforme se aclaran los objetivos de León como papa.

No todos los estadounidenses se han formado una opinión sobre el nuevo papa aún; en particular, los miembros de otros grupos religiosos son más propensos a estar aún formando su opinión. Aproximadamente la mitad de los protestantes renacidos, los protestantes tradicionales y los adultos sin afiliación religiosa no saben lo suficiente para tener una opinión sobre el papa, aunque relativamente pocos, alrededor de uno de cada 10, en cada grupo tienen una opinión desfavorable de él.

Los estadounidenses mayores, que son más propensos a identificarse como católicos, también son más propensos que los estadounidenses más jóvenes a ser admiradores de León. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses de 60 años o más tienen una opinión favorable del papa León, en comparación con alrededor de cuatro de cada 10 estadounidenses menores de 30 años.

Pero aun así, solo alrededor de uno de cada 10 adultos en Estados Unidos menores de 30 años tienen una opinión desfavorable del papa en este momento.

Mercedes Drink, de 31 años, es de la ciudad natal del papa, Chicago. Todavía espera que las mujeres sean ordenadas bajo su pontificado.

"Es genial; me gusta porque aporta algo diferente", dijo Drink, quien vive en Minnesota y se identifica como parte de los "no religiosos" — ateos, agnósticos o nada en particular.

"Como mujer joven, espero que pueda traer cambios... considerando quién es, aporta algo nuevo a la mesa. Espero que abra los ojos del mundo para modernizar la iglesia, atraer a más personas, tener más diversidad", comentó.