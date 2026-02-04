Enfrenta papa crisis por grupo tradicionalista

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV enfrenta su primera gran crisis con los católicos tradicionalistas, después de que un grupo disidente apegado a la misa tradicional en latín anunciara planes para consagrar nuevos obispos sin consentimiento papal lo que amenaza con crear un cisma.

La Sociedad de San Pío X, un grupo que tiene sede en Suiza con escuelas, capillas y seminarios en todo el mundo, ha sido una espina en el costado de la Santa Sede durante cuatro décadas, oponiéndose a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II de los años 60.

En 1988, el fundador del grupo, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró a cuatro obispos sin el consentimiento papal, argumentando que era necesario para la supervivencia de la tradición de la iglesia. El Vaticano excomulgó rápidamente a Lefebvre y a los otros cuatro obispos, el grupo hno tiene estatus legal en la Iglesia Católica.

Pero en las décadas desde esa ruptura original con Roma, el grupo ha seguido creciendo, con ramas de sacerdotes, monjas y laicos católicos que están apegados a la misa tradicional en latín anterior al Vaticano II.

El consentimiento papal para la consagración de obispos es una doctrina fundamental.