Enviados de EU van a Pakistán

Islamabad, Pakistán.- El presidente estadounidense Donald Trump ha enviado a sus representantes Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para reunirse con el ministro de Exteriores de Irán, informó el viernes la Casa Blanca, mientras funcionarios paquistaníes presionaban para reactivar las conversaciones de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Las conversaciones previstas para el sábado se producen mientras gran parte del mundo está en vilo por una guerra que ha complicado las exportaciones de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, ha empañado el panorama económico global y ha dejado miles de muertos.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Islamabad la última hora del viernes. Poco antes, Araghchi escribió en X que iba camino a Pakistán, en un viaje centrado en "asuntos bilaterales y acontecimientos regionales". Poco después de que Araghchi aterrizara, el gobierno iraní dejó claro que no habría negociaciones directas con los representantes estadounidenses durante esta visita.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmael Baqaei, declaró en X que "no hay prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos". Baqaei señaló que los funcionarios paquistaníes transmitirían mensajes entre las delegaciones.

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una entrevista en Fox News Channel que Witkoff y Kushner se reunirán con Araghchi.

Señaló que el vicepresidente JD Vance no viajaría, pero que sigue "profundamente involucrado", y que estaría dispuesto a ir a Pakistán "si siente que es un uso necesario de su tiempo".

Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el equipo de seguridad nacional del presidente están "en espera" para volar a Pakistán si es necesario, indicó Leavitt.

Irán ha mantenido el control sobre el tráfico del estrecho y atacó tres barcos esta semana.

"Irán tiene una decisión importante, una oportunidad de llegar a un acuerdo, un buen acuerdo, un acuerdo sabio", dijo el viernes a los periodistas el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Afirmó que un segundo portaaviones estadounidense se unirá al bloqueo en unos días.

Washington cuenta ya con tres portaaviones en la región: el USS George HW Bush en el océano Índico; el USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, y el USS Gerald R. Ford en el mar Rojo.

Es la primera vez desde 2003 que tres portaaviones estadounidenses operan en la región de manera simultánea. El despliegue incluye 200 aeronaves y 15.000 marineros e infantes de Marina, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos.