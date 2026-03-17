Epidemia de meningitis sin precedentes azota a Reino Unido
Discoteca Club Chemistry identificada como foco principal de contagios en el sur de Inglaterra.
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LONDRES, Inglaterra, marzo 17 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Una carrera contrarreloj se desencadenó para detener la epidemia demeningitis aguda que azota el sur de Inglaterra
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, donde ya se registran dos muertes y 13 hospitalizaciones, principalmente entre estudiantes del condado de Kent.
El ministro de Salud británico, Wes Streeting, se dirigió a la Cámara de los Comunes para hablar sobre una situación "sin precedentes" debido a la propagación de la enfermedad causada por la bacteria meningocócica B (MenB), identificada en las últimas horas por especialistas del Reino Unido.
El propio Streeting declaró que, en los últimos días, se había notificado un caso de contagio confirmado en Francia, que afectaba a un estudiante de la Universidad de Kent, convirtiéndose así en un símbolo de la emergencia sanitaria.
A continuación, anunció el lanzamiento de una campaña de vacunación dirigida específicamente a los estudiantes de dicha universidad, ubicada en la histórica ciudad de Canterbury.
Esos jóvenes pertenecen a una generación que no había recibido ningún tipo de profilaxis contra la meningitis, introducida en el Reino Unido para bebés y niños pequeños a partir de 2015.
Las dos víctimas son un estudiante universitario local y una estudiante de la escuela secundaria, mientras existe el temor de que el estado de salud de algunos jóvenes hospitalizados esté empeorando.
Las investigaciones realizadas por las autoridades sanitarias permitieron identificar definitivamente el lugar donde se produjeron muchos de los contagios: la discoteca Club Chemistry en Canterbury, que cerró tras los primeros casos.
El tabloide "Mirror" entrevistó a los padres de Keeleigh Goodwin, de 22 años, quien contrajo la enfermedad -transmitida por contacto cercano- simplemente al compartir un cigarrillo electrónico.
"La llevaron de urgencia al hospital, pero está fuera de peligro", dijo su madre.
El gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer y las autoridades sanitarias, si bien están desplegando todos los recursos para contener la propagación de los casos registrados en el brote del sur de Inglaterra, instaron a la población a no preocuparse ni angustiarse innecesariamente, dado que el riesgo general sigue siendo bajo.
Pero eso no parece haber surtido mucho efecto: no solo en Kent, sino en todo el país, se produjo un aumento considerable en las solicitudes de la vacuna, especialmente por parte de las farmacias. Mientras, la universidad y otros centros educativos afectados suspendieron la mayor parte de sus actividades, y cientos de jóvenes siguen haciendo cola, como ayer, para recibir antibióticos y mascarillas como medida preventiva.
Asimismo, el Servicio Nacional de Salud (NHS) se está poniendo en contacto con decenas de miles de personas en todo el condado para informarles o aconsejarles que se sometan a pruebas preventivas.
Uno de los temores es que la infección se propague cuando los estudiantes de otras ciudades viajen desde Kent, como ocurrió en Francia, antes de las próximas vacaciones de Semana Santa.
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, organismo público responsable de la vigilancia sanitaria en el país, negó retrasos o subestimaciones, e insiste en que los primeros casos se registraron el sábado y que la alerta se emitió el domingo.
"Nos tomamos la situación muy en serio", declaró Gayatri Amirthalingam, alta funcionaria de una agencia de noticias, a la BBC, especificando que la transmisión aérea requiere "un contacto muy cercano y prolongado, o algo íntimo como un beso".
Sin embargo, esto no parece calmar los temores de muchos, y cierto nivel de preocupación -similar al experimentado durante la pandemia del Covid-19-, está resurgiendo, aunque a una escala incomparable.
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