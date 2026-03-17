Epidemia de meningitis sin precedentes azota a Reino Unido

LONDRES, Inglaterra, marzo 17 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Una carrera contrarreloj se desencadenó para detener la epidemia de

que azota el

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, donde ya se registrany 13 hospitalizaciones, principalmente entredelde Kent.Elbritánico,, se dirigió a la Cámara de los Comunes para hablar sobre una situación "sin precedentes" debido a la propagación de la enfermedad causada por la bacteria meningocócica B (MenB), identificada en las últimas horas por especialistas delEl propio Streeting declaró que, en los últimos días, se había notificado un caso de contagio confirmado en, que afectaba a un estudiante de la, convirtiéndose así en un símbolo de la emergencia sanitaria.A continuación, anunció el lanzamiento de unadirigida específicamente a losde dicha universidad, ubicada en la histórica ciudad deEsos jóvenes pertenecen a una generación que no había recibido ningún tipo de profilaxis contra la meningitis, introducida en elpara bebés y niños pequeños a partir deLas dos víctimas son unlocal y una estudiante de la, mientras existe el temor de que elde algunos jóvenes hospitalizados esté empeorando.Las investigaciones realizadas por las autoridades sanitarias permitieron identificar definitivamente el lugar donde se produjeron muchos de los: laen, que cerró tras losEl tabloide "Mirror" entrevistó a los padres de, de 22 años, quien contrajo la enfermedad -transmitida por- simplemente al compartir un"La llevaron de urgencia al hospital, pero está fuera de peligro", dijo su madre.Eldel primer ministroy las autoridades sanitarias, si bien están desplegando todos los recursos para contener la propagación de los casos registrados en el brote del, instaron a la población a no preocuparse ni angustiarse innecesariamente, dado que elsigue siendo bajo.Pero eso no parece haber surtido mucho efecto: no solo en Kent, sino en todo el país, se produjo un aumento considerable en las solicitudes de la, especialmente por parte de las. Mientras, la universidad y otros centros educativos afectados suspendieron la mayor parte de sus actividades, y cientos de jóvenes siguen haciendo cola, como ayer, para recibir antibióticos y mascarillas como medida preventiva.Asimismo, el(NHS) se está poniendo en contacto con decenas de miles de personas en todo elpara informarles o aconsejarles que se sometan aUno de loses que la infección se propague cuando losde otras ciudades viajen desde Kent, como ocurrió en, antes de las próximas vacaciones deLadel, organismo público responsable de la vigilancia sanitaria en el país, negó retrasos o subestimaciones, e insiste en que losse registraron el sábado y que lase emitió el domingo."Nos tomamos la situación muy en serio", declaró, alta funcionaria de una agencia de noticias, a la BBC, especificando que larequiere "uny prolongado, o algo íntimo como un beso".Sin embargo, esto no parece calmar losde muchos, y cierto nivel de preocupación -similar al experimentado durante la pandemia del Covid-19-, está resurgiendo, aunque a una