Equipo comercial de EU se reunirá con China, anuncia Trump

En medio de las estancadas negociaciones sobre aranceles, el presidente estadounidense Donald Trump informó que un equipo comercial de Estados Unidos se reunirá con China en un lugar por determinar.

Trump realizó el anuncio luego de una llamada con el líder chino, Xi Jinping, que calificó de "muy buena".

"Acabo de concluir una excelente conversación telefónica con el presidente Xi de China, en la que abordamos algunos de los detalles de nuestro reciente acuerdo comercial", indicó el mandatario de EU.

Trump anunció que "nuestros respectivos equipos se reunirán en breve en un lugar por determinar. Estaremos representados por el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer".

Agregó que "informaremos a los medios de comunicación sobre la programación y el lugar de la próxima reunión".

Añadió que "la llamada duró aproximadamente una hora y media y tuvo un resultado muy positivo para ambos países".

El mandatario destacó que "ya no debería haber dudas sobre la complejidad de los productos de tierras raras".

Xi Jinping invita a Trump a visitar China

Por último, "durante la conversación, el presidente Xi tuvo la amabilidad de invitarnos a la primera dama y a mí a visitar China, y yo correspondí. Como presidentes de dos grandes naciones, esto es algo que ambos esperamos con entusiasmo. La conversación se centró casi exclusivamente en el comercio. No se habló de Rusia, Ucrania ni Irán".

Mientras, medios chinos informaron que Xi le dijo a Trump que necesitan "corregir el rumbo" de las relaciones EU-China.

"Corregir el rumbo del gran barco de las relaciones chino-estadounidenses requiere que lo gobernemos bien y que establezcamos su dirección, sobre todo para eliminar todo tipo de interferencia e incluso destrucción", dijo Xi a Trump, según la agencia estatal de noticias Xinhua".

Antes, Xinhua reportó sobre la llamada. El presidente estadounidense, que ha llevado a su país hacia una dirección totalmente proteccionista desde su regreso al poder en enero, provocó la semana pasada un nuevo estallido de tensión con China.

El magnate republicano acusó a Beijing de no respetar los términos de la tregua comercial negociada en Ginebra el 12 de mayo.

Estados Unidos y China habían llegado a un acuerdo para suspender temporalmente una espiral de aranceles que había elevado las tasas sobre los productos estadounidenses al 125% y las de los chinos al 145%.

Tras dos días de reuniones, Washington y Beijing acordaron reducir temporalmente sus aranceles al 30% y al 10% respectivamente, comprometiéndose a proseguir las conversaciones con vistas a alcanzar un acuerdo comercial.