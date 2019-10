Escaladores de todo el mundo competirán para saltar réplica de muro de Trump

Escaladores de todo el mundo competirán este fin de semana en Kentucky (EE.UU.) para pasar por encima de una estructura similar a un tramo del muro prometido por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la frontera con México.



"El presidente se ha jactado de que será imposible escalar, penetrar o pasar por encima de su muro. Y es lo que no debe decirle alguien a un escalador. Nada es imposible cuando existe la determinación de hacerlo", dijo a Efe el organizador del concurso, Rick Weber, de 75 años, instructor de la Asociación Estadounidense de Guías de Montaña.



"Esto será mucho más grande de lo que esperábamos", auguró Weber.



Trump se ha jactado de que el Gobierno probó el muro que está construyendo en el límite con México invitando a veinte escaladores experimentados pero ninguno pudo saltar la valla.



Aun así, "nadie en nuestra comunidad de escaladores sabe quiénes son esos montañistas", afirmó por teléfono Weber, desde la Garganta Red River en el este de Kentucky.



La competición se celebrará durante el Rocktoberfest, un festival anual que acoge una de las congregaciones más grandes de escaladores y montañistas del país.



Weber, que es ingeniero jubilado, es el artífice de la réplica del "muro de Trump" que tendrán que saltar los escaladores.



"Habrá tres categorías -detalló- En una, los escaladores podrán usar cuerda y escalera, que es algo muy común. En la segunda solo usarán cuerdas y en la tercera intentarán la escalada libre".



La estructura consiste en columnas de casi siete metros de altura y placas metálicas en lo alto.



El espacio que hay entre las columnas, explicó Weber, permite lanzar cuerdas que vuelvan al "lado mexicano" y se usen para trepar.



De hecho, la réplica ya ha sido probada por varios escaladores, entre ellos la niña Lucy Hancock, de 8 años: "Una chica muy atlética que pasó por encima sin demasiado problema", subrayó el organizador.



Además, agregó, "un hombre lo hizo en escalada libre, sin cuerda y sin equipos, y pasó sobre la valla en unos 30 segundos".



La construcción de un muro en la frontera para contener la inmigración ilegal fue una de las promesas principales de Trump durante la campaña electoral de 2016.



Asimismo, el presidente afirmó que México costearía su construcción a lo largo de la frontera de 3.200 kilómetros.



"No tratamos de alentar a la gente para que salte la valla", aclaró Weber, para quien "el muro es una monstruosidad en la que se va a gastar una cantidad enorme de dinero".



También es "un símbolo", apuntó Weber: "Es una solución del siglo XIV para un problema del siglo XXI. Trump no entiende que nada que pueda detener a una persona resuelta" a cruzar.