logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES!

Fotogalería

¡FELICIDADES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Escasea el agua en Gaza

Por AP

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Escasea el agua en Gaza

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Cuando los camiones cisterna entran en su vecindario, la familia Abu Daqqa corre a llenar con una manguera lo que puede en abollados bidones de plástico marcados con su nombre.

Yehia Abu Daqqa lo raciona —un bidón para cada uno de sus hijos— y vierte un poco en un vaso con boquilla para una de sus hijas afuera de su tienda en Muwasi, el extenso campamento de tiendas donde ahora viven cientos de millas de palestinos desplazados.

"Llega el camión de agua y unas 500 a 1.000 personas se abalanzan sobre él", comentó Abu Daqqa. "Empiezan a pelear. Es un verdadero sufrimiento".

Los palestinos afirman que la escasez de agua ha persistido más de seis meses después de que un alto el fuego entre Israel y Hamás detuviera la mayor parte de los combates en Gaza. Casi el 90% de la infraestructura hídrica del enclave quedó destruida, incluidas plantas desalinizadoras e instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Antes de la guerra, proveedores gubernamentales y empresas privadas distribuían agua mediante camiones y tuberías subterráneas. La infraestructura es una de las mayores prioridades en el plan de reconstrucción de Gaza. 

Las restricciones y la escasez de agua han sido un problema recurrente durante toda la guerra en Gaza, con tuberías destruidas, camiones cisterna alcanzados por ataques y municiones usadas filtrándose en el acuífero de aguas subterráneas que muchos utilizan para abrir pozos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Jay Clayton, fiscal estrella de Trump que llevará el caso Rocha
    Jay Clayton, fiscal estrella de Trump que llevará el caso Rocha

    "Jay" Clayton, fiscal estrella de Trump que llevará el caso Rocha

    SLP

    El Universal

    Clayton reafirma compromiso para llevar ante la justicia a funcionarios corruptos vinculados al crimen.

    Secretaría de Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI
    Secretaría de Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI

    Secretaría de Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI

    SLP

    El Universal

    Además de Nieto, otros funcionarios presentaron renuncias; sus sustitutos serán anunciados próximamente.

    Roberto Sánchez inicia campaña para balotaje presidencial en Perú
    Roberto Sánchez inicia campaña para balotaje presidencial en Perú

    Roberto Sánchez inicia campaña para balotaje presidencial en Perú

    SLP

    AP

    Perú enfrenta inestabilidad política con ocho presidentes en una década y aumento de la delincuencia.

    Trump aprueba oleoducto Keystone Light para crudo canadiense
    Trump aprueba oleoducto Keystone Light para crudo canadiense

    Trump aprueba oleoducto Keystone Light para crudo canadiense

    SLP

    AP

    El proyecto Keystone Light evitaría cancelaciones futuras y enfrenta críticas por riesgos ambientales.