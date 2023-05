Escasos avances en negociaciones sobre tope de deuda de EEUU

WASHINGTON (AP) — Las negociaciones entre la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara de Representantes sobre el tope de endeudamiento se prolongaron durante el fin de semana con duras conversaciones pero poca acción, mientras el presidente Joe Biden y los líderes mundiales vigilaban desde lejos con la esperanza de que las discusiones de alto riesgo lograran avances para evitar un incumplimiento federal potencialmente catastrófico.

El gobierno del presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, buscan un acuerdo presupuestario que allane el camino para aumentar el límite de deuda de la nación. Los republicanos exigen fuertes recortes de gastos a los que los demócratas se oponen por considerarlos demasiado severos. Ambas partes enfrentan una fecha límite tan pronto como el 1 de junio para aumentar su límite de endeudamiento, ahora en 31 billones de dólares, para que el gobierno pueda seguir pagando las cuentas del país.

Con las conversaciones congeladas el sábado cuando cada parte acusó a la otra de no ser razonable, a Biden se le informó con frecuencia sobre el estado de las negociaciones y ordenó a su equipo que estableciera una llamada con McCarthy el domingo por la mañana, después que concluya las reuniones en la cumbre del Grupo de los Siete en Hiroshima, Japón.

La decisión de programar una llamada se tomó luego de otro día sin señales de avances. Se llevó comida a una sala del Capitolio el sábado por la mañana, pero se la llevaron horas después y no se esperaba ninguna reunión. Sin embargo, las conversaciones podrían reanudarse el domingo tras la conversación entre Biden y McCarthy.

“El equipo del presidente (de la cámara baja) puso sobre la mesa una oferta que fue un gran paso hacia atrás y contenía un conjunto de demandas partidistas extremas que nunca podrían aprobar ambas Cámaras del Congreso”, dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en un comunicado el sábado por la noche.

“Seamos claros: el equipo del presidente está listo para reunirse en cualquier momento”, agregó Jean-Pierre, señalando que el liderazgo republicano está en deuda con su ala extrema al amenazar con incumplimiento de pago.

McCarthy tuiteó que era la Casa Blanca la que estaba “retrocediendo en las negociaciones”.

Dijo que “el ala socialista” del Partido Demócrata parece haber tomado el control, “especialmente con el presidente Biden fuera del país”.

El congresista republicano Dusty Johnson, que trabajó en estrecha colaboración con McCarthy para dar forma a la propuesta republicana, dijo a The Associated Press el sábado por la noche que no había reuniones programadas para el domingo. Los republicanos están tratando de captar la atención del presidente en lugar de los negociadores.

“Si el presidente no vuelve a comprometerse, no sé si las conversaciones pueden rendir frutos”, advirtió Johnson.

En la cumbre del G7 en Japón, Biden trató de asegurar a sus colegas que Estados Unidos no caería en impago, algo que estremecería la economía mundial. Dijo que intuía un avance en las conversaciones.

“Las primeras reuniones no fueron tan progresivas, las segundas lo fueron, la tercera lo fue”, dijo el presidente, y añadió que en su opinión “podremos evitar un impago y lograremos hacer algo decente”.