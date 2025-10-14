logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Fotogalería

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Escuela a punto de desbarrancarse causa bloqueo de paterfamilias

El bloqueo de madres en la escuela de Laguna Basuche responde a la necesidad de proteger a los estudiantes de un posible derrumbe debido a fracturas en la estructura del edificio.

Por Redacción

Octubre 14, 2025 08:14 p.m.
A
Escuela a punto de desbarrancarse causa bloqueo de paterfamilias

 TANQUIÁN. Madres de familia bloquean escuela en Laguna Basuche, Tanquián porque la escuela literalmente se está desmoronando por la creciente del Moctezuma.

Hoy en la mañana, las mamás de la primaria del lugar cerraron la escuela con todo y dos maestras dentro, porque la Secretaría de Educación dio la instrucción de que volvieran a clases, sin embargo, la escuela tiene fracturas en en piso y salones que hacen suponer que se va a derrumbar parte del inmueble, con los niños en sus salones.

Por eso, hoy cerraron la escuela y piden a la SEGE que les apoyen para que esa escuela deje de ser el lugar oficial y que se arregle la situación de las nuevas aulas.

Hace un tiempo, las nuevas aulas se hicieron sobre el terreno que ahora reclama un particular y que no deja utilizar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estarán bloqueando la escuela en el horario de clases hasta que les hagan caso en sus peticiones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Escuela a punto de desbarrancarse causa bloqueo de paterfamilias
Escuela a punto de desbarrancarse causa bloqueo de paterfamilias

Escuela a punto de desbarrancarse causa bloqueo de paterfamilias

SLP

PULSO

El bloqueo de madres en la escuela de Laguna Basuche responde a la necesidad de proteger a los estudiantes de un posible derrumbe debido a fracturas en la estructura del edificio.

Partido de eliminatorias Italia e Israel se desarrolla sin incidentes mayores
Partido de eliminatorias Italia e Israel se desarrolla sin incidentes mayores

Partido de eliminatorias Italia e Israel se desarrolla sin incidentes mayores

SLP

AP

Manifestaciones y medidas de seguridad marcaron el ambiente en Udine durante el partido de fútbol entre Italia e Israel.

Erdogan bloquea a Netanyahu en cumbre de Egipto
Erdogan bloquea a Netanyahu en cumbre de Egipto

Erdogan bloquea a Netanyahu en cumbre de Egipto

SLP

AP

Ausencia de Netanyahu en cumbre en Sharm el-Sheij debido a acciones de Turquía. Análisis de las relaciones entre Erdogan e Israel en este contexto.

Jerome Powell alerta sobre riesgo económico en Estados Unidos
Jerome Powell alerta sobre riesgo económico en Estados Unidos

Jerome Powell alerta sobre riesgo económico en Estados Unidos

SLP

AP

El presidente de la Fed, Jerome Powell, advierte sobre desaceleración en contratación y posibles recortes en tasas de interés.