España insiste ante la ONU en negociar con Londres la restitución de Gibraltar

"España pide entablar negociaciones con el Reino Unido para poner fin a esta situación colonial, en las que se tendrán en cuenta los intereses de la población del Territorio. Hoy reiteramos, de nuevo, nuestro llamamiento al Reino Unido para ello", insistió el embajador español en la ONU, Agustín Santos Maraver, ante el Comité de Descolonización de la ONU.



Asimismo, el Gobierno español insistió en que "el proceso de descolonización" no concluirá "hasta que así lo decida la Asamblea General de Naciones Unidas".



Las autoridades gibraltareñas han intentado sin éxito en años anteriores que el comité deje de ocuparse de este caso.



Según declaró Santos ante este comité de la ONU, que se reúne anualmente, "no le es dado a la potencia administradora declarar por sí misma que la descolonización de un territorio concreto ha terminado".



"España está segura de que este Comité no permitirá que, con argumentos contrarios a lo dispuestos por esta Organización, se proceda a excluir de la correspondiente lista de Naciones Unidas a territorios que no han sido descolonizados", dijo el diplomático español.



El embajador también apuntó que la ONU "viene instando desde hace más de 50 años a la Potencia administradora y a España a que resuelvan todas sus diferencias en torno a esta cuestión mediante una solución negociada bilateralmente entre España y el Reino Unido".



Además, Santos, que en varias ocasiones a lo largo de su discurso retomó su insistencia de sentarse en la mesa de negociaciones, acusó a Londres de incumplir sus obligaciones con respecto a Gibraltar.



Asimismo, y como en ocasiones anteriores, el representante español calificó la cuestión de Gibraltar de "situación anacrónica" en "pleno siglo XXI" e insistió en que es "la única colonia" existente en el continente europeo.



"Mi país mantiene que la solución definitiva pasa por una restitución del territorio, tanto del cedido conforme al Tratado de Utrech (1713), como del que fue ocupado posteriormente de forma ilegal y sin título añadido por el Reino Unido", subrayó.



El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que intervino también ante el comité, aseguró, por su parte, que espera un "diálogo beneficioso" con el Gobierno de España tras el éxito electoral del Partido Socialista (PSOE) e insistió en que se retire a Gibraltar de la lista de territorios colonizados.



"Vengan y vean nuestra casa por ustedes mismos y que se haga justicia y que finalmente nos eliminen de su lista", dijo Picardo tras invitar al comité a enviar un comité para visitar el Peñón.