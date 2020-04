España planea reducir cuarentena

MADRID.- Las autoridades españolas confían en que los planes para permitir que trabajadores no esenciales regresen a fábricas y sitios de construcción la próxima semana no provocará un aumento significativo de infecciones de coronavirus, como algunos científicos han advertido.

Con las medidas no se reanudarían las actividades comerciales en restaurantes o tiendas más allá de los supermercados, farmacias o puestos de periódicos, pero han surgido dudas de si es el momento correcto para aliviar algunas restricciones conforme sigue la intensidad del brote.

"No tenemos la sensación de que estas medidas tengan que aumentar de una manera importante la transmisión" del virus, dijo el viernes la vocera del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, María José Sierra. "Si no, no las tomaríamos".

Algunos expertos han advertido que es muy pronto para reducir la cuarentena a una parte más extensa del sector de la manufactura y construcción.

El doctor Antoni Trilla, de la Universidad de Barcelona, quien ha asesorado al gobierno en la respuesta de la pandemia, dijo en una entrevista por radio el jueves que las medidas de confinamiento deben continuar.

Trilla, quien dijo que el gobierno no contactó a un grupo de científicos que lo asesora antes de levantar parcialmente la cuarentena, dijo que es lógico regresar a la normalidad en la actividad económica, pero con un buen sistema de aislamiento y atención a nuevos casos.

Margarita del Val, virológa dijo que es apresurado aminorarla.