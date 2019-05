España protegerá a López pero limitará su actividad política en la embajada

MADRID (EFE).- El Gobierno español dejó claro este viernes que no va a entregar a las autoridades de Venezuela a Leopoldo López, el dirigente opositor acogido como "huésped" desde el martes pasado en la residencia del embajador de España en Caracas, pero sí regulará y limitará su actividad política.



Después del encuentro que López mantuvo el jueves con la prensa a las puertas de la legación diplomática española, el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, explicó este viernes que no permitirá que la Embajada se convierta "en un centro de activismo político".



Desde Beirut, donde se encuentra en visita oficial, Borrell ratificó al mismo tiempo que el Ejecutivo español "no entregará" al opositor a las autoridades venezolanas, pese a que el Tribunal Supremo del país dictó este jueves una orden de detención.



El Gobierno español confía en que Venezuela respetará la inmunidad de la embajada española y no se producirá "ninguna intervención sobre la misma".



En representación del gobierno de Nicolás Maduro, su embajador en España, Mario Isea, declaró a Efe en Madrid que su país "no invade embajadas", sino que respeta el Derecho Internacional, la Convención de Viena y la Carta de las Naciones Unidas.



Isea explicó que Venezuela reclama "en el marco de la ley" a Leopoldo López, quien cumplía una pena de casi 14 años de prisión en arresto domiciliario en Caracas, y fue liberado el martes pasado por un "indulto presidencial" de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, entre ellos España.



Ese día, Guaidó y López, horas después de ser liberado, lideraron un levantamiento militar que tenía como objetivo desencadenar un movimiento en los cuarteles para derrocar a Maduro, aunque fracasó a las pocas horas.



Preguntado por si España no accede a entregar a López, el embajador Isea respondió que la diplomacia venezolana es "de paz".



"Nosotros no somos amenaza para nadie (...) Nosotros no invadimos embajadas", subrayó el embajador.



Por el contrario, lo que en este momento procede es "la comunicación de Estado a Estado, Gobierno a Gobierno", precisó, y "esperar el desarrollo de los acontecimientos" sin precipitarse. También celebró que España decidiera "limitar" las actividades políticas de López mientras permanezca en la residencia del jefe de la legación diplomática.



En una entrevista concedida a Efe, Lopez dijo el jueves que la intervención militar en Venezuela es una opción que sigue presente entre la oposición a Maduro, porque es una alternativa legal que contempla la Constitución, según argumentó.



En Bruselas, una portavoz de la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, dijo que la acogida de López "es una decisión nacional de España", pero subrayó "la importancia del respeto a la inmunidad diplomática en todos los casos".



En estas circunstancias, la presión internacional es fundamental, en opinión del representante de Guaidó en Madrid, Antonio Ecarri, para terminar con el gobierno de Maduro y poder celebrar elecciones libres.



En declaraciones a Efe, Ecarri agradeció "la posición solidaria que, con el pueblo de Venezuela, ha tenido históricamente no sólo el Gobierno sino también la sociedad española" y manifestó que "España sigue jugando un papel líder dentro de la Unión Europea para América Latina".