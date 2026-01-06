Esperan aprobación para centro de detención
ORLANDO, Florida.- Florida está esperando la aprobación de funcionarios federales para abrir un tercer centro de detención de inmigrantes y considerar construir una cuarta instalación de ese tipo, anunció el gobernador Ron DeSantis el lunes.
El gobierno estatal espera que el Departamento de Seguridad Nacional apruebe el tercer centro de detención en la región de Panhandle del estado, indicó DeSantis en una conferencia de prensa fuera de la instalación que fue el segundo centro de detención, apodado "Deportation Depot", en la antigua Institución Correccional Baker en el noreste de Florida.
"Entonces, si lo aprueban, lo abriremos", expresó DeSantis. "Si no lo aprueban, entonces esperaremos, y está bien. Pero creo que debería ser aprobado ya que no creo que estén donde necesitan estar en cuanto a espacio de detención".
El gobernador señaló que había "otra opción potencial" en el sur de Florida, donde ya se ha construido un centro de detención de inmigrantes apodado "Alligator Alcatraz" en una pista de aterrizaje remota en los Everglades de Florida.
DeSantis afirmó que en Florida ha habido 10.000 arrestos de personas que estaban en el país de manera ilegal el último año.
