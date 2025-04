Esposa de expresidente Humala ya está en Brasil

Lima, Perú.- La ex primera dama peruana Nadine Heredia arribó el miércoles a Brasil junto a su hijo menor tras recibir asilo en ese país luego de que ella y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, fueran sentenciados a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.

La cancillería brasileña dijo en un comunicado que Heredia, de 48 años, y su hijo Samir Humala, de 14, llegaron durante la mañana a Brasilia y ahora realizarán “los trámites necesarios para regularizar su situación migratoria en Brasil”. Un portavoz de la cancillería brasileña dijo a The Associated Press que Heredia y su hijo llegaron a la capital de ese país a las 1500GMT, sin dar más detalles.

Julio Espinoza, el abogado en Perú de Heredia, confirmó por teléfono a The Associated Press que ella y el menor de sus tres hijos arribaron a Brasilia y aún no se sabe a qué ciudad irán posteriormente.

Perú otorgó el martes salvoconductos para que Heredia y su hijo viajen a Brasil luego de que un tribunal condenó a la pareja y ordenó su traslado inmediato a prisión. La condena para Humala y Heredia finaliza el 28 de julio de 2039.

