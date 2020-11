Esposo confiesa matar "por celos" a modelo y bailarina transgénero en EEUU

Una mujer transgénero de origen hispano que participó en varios concursos de belleza resultó apuñalada hasta la muerte "por celos" en la ciudad estadounidense de Miami, de manos de su esposo, quien confesó el crimen, según indicaron las autoridades policiales a cargo del caso.

La víctima, Yunieski Carey Herrera, era una modelo y bailarina de origen cubano conocida como "Yuni".

Los detectives identificaron a su asesino como Ygor Arrudasouza, un hombre de 27 años casado con la mujer.

De acuerdo con el reporte policial, Arrudasouza llamó al teléfono de emergencias 911 alrededor de las 4:25 a.m. del pasado martes para decir que había apuñalado a su esposa, Herrera.

Arrudasouza, que compareció este miércoles en una corte del condado de Miami-Dade, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Herrera, una bailarina de salsa cubana que había competido en Miss Trans Universo y otros concursos de belleza, recogió la televisión Local 10.

Tras el supuesto homicidio, el esposo confesó a los agentes que acudieron a un apartamento del edificio Art Plaza Tower, en el centro de Miami, que se trató de un ataque "por celos", según el reporte policial.

Arrudasouza le dijo a los oficiales de la Policía de Miami que Herrera le había confesado haber encontrado un "mejor hombre" que él, añade el informe del arresto.

Según los registros judiciales del condado de Miami-Dade, Arrudasouza, actualmente detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, de Miami, también fue arrestado en enero pasado por tres cargos de agresión.

Los registros de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade muestran que Arrudasouza tiene una retención de inmigración y estaba en libertad bajo fianza cuando ocurrió el asesinato, añadió Local 10.

En una entrevista en 2015 con el blog "The Heroines of My Life", la modelo cubana señaló que "aquí en Estados Unidos tuve la oportunidad de convertirme en la mujer que siempre soñé ser".

"Disfruto de los concursos de belleza, el modelaje, los viajes, la música, el baile y aprender sobre la historia de otras culturas del mundo", añadió.

"¡Soy muy fuerte porque la vida me ha vuelto dura de esa manera! Soy cariñosa porque mis padres me enseñaron a amar a todos por igual y respetar", señaló Herrera en la entrevista.

Según indicó el blog que "retrata a unas 500 mujeres transgénero de todos los ámbitos de la vida", Herrera había nacido en 1981 en la ciudad de Santa Clara, Cuba, 300 kilómetros al este de La Habana.