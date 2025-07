Establecido cuartel general en París para Fuerza Multinacional Ucrania

ROMA (AP) — Los países que se preparan para aportar tropas a una fuerza posterior al alto el fuego en Ucrania acordaron establecer un cuartel general en París para un despliegue rápido una vez que terminen las hostilidades en la guerra de Rusia contra su vecino. El jueves, una delegación de Estados Unidos estuvo presente por primera vez en una reunión del grupo.

El teniente general jubilado Keith Kellogg, enviado especial para Ucrania y Rusia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a la reunión, que tuvo lugar al margen de la cuarta conferencia anual sobre la recuperación de Ucrania celebrada en Roma.

También estuvieron presentes el senador republicano Lindsey Graham y el senador demócrata Richard Blumenthal, quienes han propuesto en conjunto un nuevo proyecto de ley de sanciones contra Rusia, que, en parte, propone un arancel del 500% sobre los bienes importados de países que continúan comprando petróleo ruso.

El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se unieron a la reunión por videoconferencia desde Gran Bretaña, donde Macron realiza una visita de estado.

En un comunicado, los miembros de la coalición dijeron que habían acordado establecer un cuartel general en París para el primer año del grupo, que se conocerá como la Fuerza Multinacional Ucrania, y luego rotarlo a Londres, con planes para crear una célula de coordinación en Kiev, la capital de Ucrania.

Se espera que la fuerza, cuyos miembros no fueron identificados, proporcione expertos logísticos y de entrenamiento para ayudar a reconstituir las fuerzas armadas ucranianas, y asegurar los cielos de Ucrania y el mar Negro. No se anunciaron compromisos específicos y no se sabe con qué función asistió la delegación de Estados Unidos.

Starmer afirmó que la fuerza es esencial para brindar seguridad a Europa.

"Es por eso que la coalición de los dispuestos garantiza que tengamos una fuerza futura que pueda desplegarse tras un alto el fuego para disuadir la agresión rusa en los años venideros", dijo en un comunicado.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni dijo estar orgullosa de que la participación de Washington en la reunión de la coalición, la sexta desde que comenzó la guerra, ocurriera en Roma y afirmó que era un signo "fundamental" de la unidad occidental en apoyo a Kiev.

"Estoy de acuerdo en que también debemos aumentar la presión sobre Moscú para lograr lo antes posible un alto el fuego que, finalmente, dé paso a la diplomacia", afirmó. "Pero, como siempre, debemos recordar que eso solo puede suceder gracias a la disuasión, como lo entiende perfectamente cualquier persona que no sea ingenua".

Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy también agradeció a Kellogg, Graham y Blumenthal por su asistencia, y reconoció las recientes señales de apoyo a Ucrania por parte de Trump.

"Sus señales son muy, muy importantes, y contamos con ello", dijo Zelenskyy. "Y estoy seguro de que en el futuro desarrollaremos juntos la coalición de los dispuestos".