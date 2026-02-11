logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Mundo

Estalla violencia en protesta en la capital albana

Simpatizantes fueron agredidos por la policía en Tirana; exigen dimisión del gobierno opositor

Por AP

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Estalla violencia en protesta en la capital albana

TIRANA, Albania.- La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes que arrojaron bombas molotov y bengalas durante una manifestación en el centro de Tirana, en la que miles de simpatizantes de la oposición exigían la dimisión del gobierno de Albania.

Dieciséis manifestantes fueron atendidos en un hospital por quemaduras y otras lesiones, según informó la policía, que agregó que 13 manifestantes fueron arrestados.

El gobierno del primer ministro Edi Rama ha sido objeto de críticas por las acusaciones de corrupción que involucran a la viceprimera ministra Belinda Balluku, pero Rama se ha resistido a los llamados para destituirla. Cada vez más voces piden que los legisladores levanten la inmunidad de Balluku para ser procesada, lo cual sólo puede hacerse mediante una votación parlamentaria.

Los fiscales anticorrupción han acusado a Balluku, quien también es ministra de Energía e Infraestructura, de interferir en la contratación pública para proyectos de construcción para favorecer a ciertas empresas, y han solicitado que se levante su inmunidad.

La protesta del martes por la noche en la capital albanesa contó con la asistencia de millas de personas. Fue la tercera manifestación de este tipo en los últimos meses en la que se exige la dimisión de Rama. Más de 1.300 agentes de policía habían sido desplegados para garantizar la seguridad. Protestas anteriores también se tornaron violentas, ya que los manifestantes lanzaron bombas molotov y piedras contra la policía y contra un edificio gubernamental, y las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El líder del Partido Democrático, Sali Berisha, un ex primer ministro que también ha enfrentado cargos de corrupción, describió la protesta como un "levantamiento pacífico" en un momento crítico para Albania. Hablando en la protesta, acusó a Rama de "declarar la guerra al sistema de justicia".

El analista político Mentor Kikia dijo que era poco probable que las protestas resultaran en un cambio importante. "Los ciudadanos desconfían, habiendo votado constantemente por el mal menor para sacar al mal mayor del poder", expresó.

