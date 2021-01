Estudiantes escriben poema inaugural para concurso

Hallie Knight, cursante del último año de secundaria en Jacksonville, Florida, tiene algunas ideas claras sobre dónde está el país y cómo le gustaría verlo cambiar.

La joven de 17 años ganó un concurso organizado por la Academia de Poetas Estadounidenses para el que estudiantes menores de 18 años escribieron sus propios poemas inaugurales en anticipación a la ceremonia de investidura del miércoles del presidente electo Joe Biden. Los participantes del Proyecto Poema Inaugural debían presentar obras que reflexionaran "sobre los retos del país, sus fortalezas y la esperanza para su futuro", según los lineamientos.

Knight dice que "quería reconocer la grandeza del potencial de nuestro país en este momento, y la oportunidad que tenemos como ciudadanos de elegir qué saldrá de todo este caos".

Inspirada en obras que van de "As I Walked Out One Evening" de W.H. Auden a "Storm Warnings" de Adrienne Rich, Knight escribió un poema titulado "To Rebuild" (Reconstruir) que equipara a Estados Unidos con una casa que ha sufrido daños severos pero que aún tiene esperanzas. Dice, en inglés:

La obra no está terminada

Las paredes protegen a todos los que ahí viven

Sin excepciones. Abandono de todo

Desesperación innecesaria.

Knight recibirá 1.000 dólares y su poema, junto con los de los dos primeros finalistas, se publicarán en Poets.org y en la revista American Poets.

El poema inaugural oficial será leído durante la ceremonia del miércoles por Amanda Gorman, la primera Joven Poeta Laureada de Estados Unidos. Tiene 22 años, apenas cinco más que Knight.

"Ella es prueba para personas de todas las edades, pero en especial para aquellas más jóvenes que ella, de que no es necesario esperar para tener impacto", dice Knight.

Richard Blanco, quien fue poeta inaugural en 2013, fungió como jurado del concurso. Blanco dijo que quedó impresionado con las ideas de Knight, que comparó con la famosa advertencia de Abraham Lincoln de que "una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie". Destacó el nivel de destreza que Knight y otros mostraron, así como su inquebrantable idealismo.

"Aun después de todo lo que hemos pasado en los últimos años, ellos no se han dado por vencido", dice Blanco, quien recitó en la ceremonia de investidura del presidente Barack Obama. "No queremos endulzar lo que está pasando y tener un poema tipo Hallmark. Buscamos el equilibrio entre la verdad y la esperanza".

Mina King, una estudiante de 17 años de Shreveport, Louisiana, quedó en segundo lugar con "In Pursuit of Dawn", que aborda el tema común de emerger de la pobreza. El tercer lugar fue para una niña de 12 años, Gabrielle Marshall, de Richmond, Virginia, cuyo poema "The Power of Hope" reconoce las profundas divisiones en el país, y sus posibilidades.