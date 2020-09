Estudio revela constantes mutaciones del Covid-19 en Estados Unidos

Científicos en Houston dieron a conocer este miércoles un estudio de más de 5 mil secuencias genómicas del coronavirus que indican una continua acumulación de mutaciones, una de las cuales lo ha hecho más contagioso, informó el diario estadounidense "The Washington Post".

El reporte explica que hasta el momento, no se ha detectado que alguna de estas mutaciones vuelva más mortal al Covid-19. El autor del estudio, Kames Musser, del Hospital Metodista de Houston, señaló al "Post" que aunque virus como el del coronavirus son relativamente estables, con el nivel de contagios como el que existe en Estados Unidos, hay muchas oportunidades de que mute, con la posibilidad de que una de esas mutaciones sea más peligrosa.

David Morens, virólogo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, revisó el estudio y advirtió al diario que todo apunta a la posibilidad de que el virus se ha vuelto más contagioso y que eso tiene implicaciones a la hora de tratar de controlarlo, pero también para el tema de la vacuna.

"Usar cubrebocas, lavarse las manos, todo eso son barreras para los contafios, pero conforme el virus se vuelve más transmisible, estadísticamente mejora en superar esas barreras", detalló.

Ya en julio se había informado de una mutación del virus, llamada D614G, 10 veces más infecciosa, y que de acuerdo con un artículo publicado en Cell Press constituye la variante predominante en Europa y Estados Unidos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que no había evidencias de que la cepa provocara una enfermedad más grave.