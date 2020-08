"EU clama liderazgo"

Nueva York.- Con la presentación este miércoles de la candidatura Joe Biden-Kamala Harris por la Presidencia y Vicepresidencia de Estados Unidos se inicia una campaña electoral que ambos enmarcaron como una batalla por "el alma de la nación" y que deberá sobreponerse al mensaje de "nosotros o el caos" de Donald Trump y Mike Pence.

Harris, convertida en la estrella del momento tras el anuncio de su nominación, apareció por primera vez con Biden en un evento en Wilmington (Delaware), lugar de residencia del líder demócrata y, a causa de la pandemia, el principal centro de la campaña electoral demócrata.

"Esta es una lucha por el alma de Estados Unidos y es un orgullo que Kamala esté a mi lado en esa batalla", aseguró Biden en este evento, que, a la espera de las convenciones demócrata y republicanas a finales de este mes, marca el inicio oficioso de una campaña que se espera agresiva, con la pandemia de coronavirus y la crisis económica en el centro del debate.

Harris advirtió de que el país sufre "una crisis de liderazgo" y afirmó que está "lista para empezar a trabajar" en una nueva Administración a partir de enero de 2021, cuando el ganador de las elecciones generales del 3 de noviembre asumirá su nuevo mandato.

"Estoy orgullosa de estar a tu lado y lo hago consciente de las mujeres heroicas y ambiciosas que me precedieron", señaló la senadora, que era una de las políticas que estaba en la puja por ser la número dos en la papeleta demócrata.

"No tengo duda alguna de que he elegido a la persona adecuada para que se me una como la próxima vicepresidenta de los Estados Unidos", señaló Biden, quien confió que con su nominación "niñas negras y de color, que a menudo han sido ignoradas o minusvaloradas, quizá hoy, se vean de una manera distinta: como material para vicepresidenta y presidenta".