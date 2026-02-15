EU e Irán dialogarán en Ginebra

Ginebra, Suiza.- Irán y Estados Unidos llevarán a cabo una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán la próxima semana, informó el Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza el sábado.

Omán, que acogió la primera ronda de conversaciones indirectas el 6 de febrero, será el anfitrión del diálogo en Ginebra, indicó el ministerio suizo, sin precisar qué días.

Tras las primeras conversaciones, el presidente estadounidense Donald Trump le advirtió a Teherán que el no alcanzar un acuerdo con su gobierno sería "muy traumático".

Conversaciones similares el año pasado se vinieron abajo en junio, cuando Israel lanzó lo que se convirtió en una guerra de 12 días contra Irán que incluyó el bombardeo por parte de Estados Unidos de instalaciones nucleares iraníes.

Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a aceptar restricciones a su programa nuclear. El gobierno iraní ha dicho que respondería con un ataque propio. El mandatario estadounidense también ha amenazado a Teherán por su letal represión de las recientes protestas a nivel nacional en el país.

Naciones árabes del Golfo Pérsico han advertido que cualquier ataque podría derivar en otro conflicto regional.

Las conversaciones indirectas del 6 de febrero fueron entre el canciller iraní Abbas Araghchi y el enviado de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff. El principal comandante militar estadounidense en Oriente Medio también estuvo presente por primera vez.