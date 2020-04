EU extiende restricciones de viaje con Canadá y México

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este lunes que extenderá las restricciones de viaje con Canadá y México otros 30 días como medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus en su país.

"En estrecha colaboración, Estados Unidos, México y Canadá han acordado extender las restricciones y viajes no esenciales en sus fronteras compartidas 30 días más", dijo el secretario en funciones Chad Wolf en una declaración.

"Como señaló el presidente (Donald) Trump la semana pasada, el control fronterizo, las restricciones de viaje y otras limitaciones siguen siendo críticas para desacelerar la propagación y permitir la apertura gradual del país".

En Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que Estados Unidos y México extendieron las restricciones a todo el tránsito terrestre no esencial en su frontera común.

El pasado 18 de marzo, Estados Unidos y Canadá anunciaron su decisión de prohibir el tráfico no esencial. Dos días después, Estados Unidos hizo un anuncio similar respecto a México.