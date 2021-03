EU ha admitido a mil 400 migrantes varados en México: Jacobson

Roberta Jacobson, coordinadora de asuntos para la frontera sur de Estados Unidos, anunció este miércoles que como parte de las medidas de la administración de Joe Biden para revertir las políticas migratorias de su predecesor, ya se han recibido en el país a mil 400 migrantes que se encontraban varados en México, a la espera de que se resolvieran sus solicitudes de asilo en el país vecino.

En conferencia de prensa, Jacobson, que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció además la reactivación del programa de menores centroamericanos, para que los niños se reúnan con sus familiares que están legalmente en Estados Unidos.

La funcionaria subrayó que "llevará tiempo revertir" los daños que causó la administración de Donald Trump en el sistema migratorio. "No sólo fueron negligentes con nuestro sistema migratorio. Las empeoraron intencionalmente", explicó.

El objetivo de Biden, agregó, es "garantizar que la gente no haga el peligroso viaje y encuentre oportunidades de desarrollo económico y seguridad en casa".

De entrada, ya se puso fin al Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), o Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar, a veces durante años, a esperar en suelo mexicano a que se resolvieran sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Y con el inicio del acceso de los migrantes a Estados Unidos, ya se cerró lo que Jacobson llamó "una de las caras más peligrosas del MPP, el campo de migrantes de Matamoros".

Biden, detalló, busca la aprobación en el Congreso de un paquete por 4 mil millones de dólares durante cuatro años para atender las causas de raíz de la migración, "incluyendo corrupción, violencia devastación económica exacerbada por el cambio climático".

Esos fondos, aclaró, no irán "a los líderes de gobierno de los países, sino a las comunidades, para entrenamiento, mitigación del cambio climático, prevención de violencia. En otras palabras, van para la gente que de otra manera migraría por no tener esperanza".

También el sector privado estará involucrado. "Por mucho tiempo han pagado sueldos menores, evadido impuestos y hoy debe ser parte de la solución".