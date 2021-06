EU habilita solicitudes de permisos I-94 para turistas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) informa que "las solicitudes de permisos I-94 ahora pueden ser procesadas".

En un mensaje en Twitter, detalla que se puede hacer "a través de la app móvil CBP One™ - para facilitar viajes internacionales a Estados Unidos".

"Las características de CBP One I-94 están destinadas a ahorrar tiempo a los viajeros extranjeros y agilizar su procesamiento en los puertos de entrada en las fronteras terrestres del norte y del sur", dijo William Ferrara, Comisionado Asistente Ejecutivo para Operaciones de Campo de CBP.

En un comunicado menciona que "la aplicación promueve la misión de CBP de facilitar los viajes legales a Estados Unidos y demuestra nuestro compromiso de crear el proceso de viaje más innovador que sea seguro, sencillo y eficiente".

La CBP indica que el "formulario I-94 es el registro de llegada y salida emitido a todas las personas que ingresan a los Estados Unidos, excepto los ciudadanos estadounidenses, los visitantes extranjeros que regresan, los visitantes extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses que visitan o transitan por los Estados Unidos.

"Los visitantes extranjeros también pueden usar el formulario para ajustar su estado o extender su estadía mientras se encuentran en los Estados Unidos, pero deben salir de los Estados Unidos en o antes de la fecha de salida indicada en su I-94. Aquellos que deben demostrar su estatus de visitante legal a empleadores, escuelas / universidades o agencias gubernamentales pueden acceder a la información de su registro de llegada / salida de CBP desde CBP One o el sitio web I-94".

Además, declara que "los viajeros aéreos y marítimos, a quienes se les emiten I-94 automatizados durante el proceso de admisión en el puerto de entrada, también pueden usar la aplicación para verificar su historial de viajes, la fecha de vencimiento del I-94 y obtener un comprobante de su I-94 electrónico".

La CBP también informa que "las restricciones temporales sobre los viajes no esenciales a través de las fronteras norte y sur de los EU permanecerán vigentes hasta al menos el 21 de junio de 2021, para evitar una mayor propagación del Covid-19".