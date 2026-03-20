Europa apuesta por la diplomacia

Bruselas, Bélgica.- Los líderes de la Unión Europea (UE) enviaron este jueves un mensaje unificado contra la escalada bélica en Oriente Medio, apostaron por la vía diplomática para resolver el conflicto y rechazaron por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete mostraron esta postura común ante la expansión del conflicto por el Golfo Pérsico, cuyas consecuencias económicas generan inquietud creciente en las capitales europeas, y que también han afectado a la seguridad de estados miembros de la UE y de aliados de la OTAN.

En las conclusiones adoptadas, los mandatarios urgen a la "máxima contención" y al respeto de las leyes internacionales a todas las partes, y subrayan que el conflicto "amenaza a la seguridad regional y global"

Los Veintisiete llamaron a salvaguardar el espacio aéreo regional, pidieron una moratoria en los ataques contra instalaciones energéticas y de agua y "garantizar la seguridad marítima y el respeto de la libertad de navegación en Ormuz", lo que contrasta con la negativa común a enviar el apoyo militar que reclamaba Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También apostaron por la diplomacia involucrando a todas las partes como vía para resolver el conflicto.

El presidente francés, Emmanuel Macron, urgió a una "desescalada rápida" en el conflicto. El canciller alemán, Friedrich Merz, dio la bienvenida a lo que considera una "señal" de Trump encaminada a rebajar tensiones, y dijo que "Alemania solo se implicaría en la región del golfo Pérsico cuando las armas callen".

El presidente español, Pedro Sánchez, uno de los primeros líderes europeos en condenar abiertamente la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, reiteró que se trata de una guerra "ilegal" que, además de costar pérdida de vidas humanas, afecta a la economía y los ciudadanos ya empiezan a sufrir sus efectos.