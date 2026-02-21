Europeos invertirán en la defensa antidrones

Varsovia, Polonia.- Cinco naciones europeas anunciaron un nuevo programa para producir sistemas de defensa antiaérea de bajo costo y drones autónomos utilizando la experiencia ucraniana, duramente adquirida en los últimos cuatro años de guerra contra Rusia

La iniciativa del grupo de naciones conocidas como E5 —Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Italia— surge el viernes como uno de los muchos esfuerzos europeos para reforzar la defensa a lo largo de sus fronteras, como un "muro de drones" con Rusia y Ucrania para detectar, rastrear e interceptar mejor los drones que violan el espacio aéreo de Europa.

Esos esfuerzos se vieron impulsados por una serie de incidentes en los que las fronteras y los aeropuertos de Europa han sido puestos a prueba por drones fuera de control. A Rusia se le ha atribuido la responsabilidad de algunos de ellos, pero lo niega y asegura que no se hizo nada a propósito.

"Reino Unido y nuestros socios del E5 están redoblando esfuerzos, invirtiendo juntos en la próxima generación de defensa antiaérea y en sistemas autónomos para fortalecer el escudo de la OTAN", señaló Luke Pollard, ministro británico en industria de defensa.

