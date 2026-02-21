logo pulso
Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Mundo

Europeos invertirán en la defensa antidrones

Por AP

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Europeos invertirán en la defensa antidrones

Varsovia, Polonia.- Cinco naciones europeas anunciaron un nuevo programa para producir sistemas de defensa antiaérea de bajo costo y drones autónomos utilizando la experiencia ucraniana, duramente adquirida en los últimos cuatro años de guerra contra Rusia

La iniciativa del grupo de naciones conocidas como E5 —Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Italia— surge el viernes como uno de los muchos esfuerzos europeos para reforzar la defensa a lo largo de sus fronteras, como un "muro de drones" con Rusia y Ucrania para detectar, rastrear e interceptar mejor los drones que violan el espacio aéreo de Europa.

Esos esfuerzos se vieron impulsados por una serie de incidentes en los que las fronteras y los aeropuertos de Europa han sido puestos a prueba por drones fuera de control. A Rusia se le ha atribuido la responsabilidad de algunos de ellos, pero lo niega y asegura que no se hizo nada a propósito.

"Reino Unido y nuestros socios del E5 están redoblando esfuerzos, invirtiendo juntos en la próxima generación de defensa antiaérea y en sistemas autónomos para fortalecer el escudo de la OTAN", señaló Luke Pollard, ministro británico en industria de defensa.

    Dos muertos y policía desaparecido por lluvias intensas en Perú
    Dos muertos y policía desaparecido por lluvias intensas en Perú

    Dos muertos y policía desaparecido por lluvias intensas en Perú

    SLP

    AP

    Las lluvias provocaron dos muertes y daños en viviendas y cultivos en varias regiones del país.

    Cerco energético de EEUU tensiona sistema salud en Cuba
    Cerco energético de EEUU tensiona sistema salud en Cuba

    Cerco energético de EEUU tensiona sistema salud en Cuba

    SLP

    AP

    Autoridades cubanas implementan medidas para mitigar impacto en salud ante restricciones y falta de recursos.

    Trump advierte sobre ataques limitados a Irán en medio de negociaciones
    Trump advierte sobre ataques limitados a Irán en medio de negociaciones

    Trump advierte sobre ataques limitados a Irán en medio de negociaciones

    SLP

    AP

    El presidente Trump considera acciones militares limitadas mientras Irán prepara propuesta de acuerdo nuclear.

    Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump
    Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump

    Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump

    SLP

    AP

    El fallo afecta gravámenes recíprocos y abre dudas sobre reembolsos millonarios.