Evacuación masiva en Gansu por temblor de magnitud 5.5

Pekín, 27 ene (EFE).- Más de 20 mil personas fueron evacuadas preventivamente a consecuencia del terremoto de magnitud 5.5 que sacudió el lunes la provincia china de Gansu (suroeste), que aunque no provocó daños de gran magnitud, afectó a un número de viviendas aún por determinar.

El seísmo se registró en el condado de Diebu -prefectura autónoma tibetana de Gannan- a las 14:56 hora local (06:56 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro localizado en las coordenadas 34.06 grados de latitud norte y 103.25 grados de longitud este, según el Centro de Redes Sismológicas de China.

Las primeras inspecciones tras el temblor revelaron la aparición de grietas en edificios, por lo que se organizó el realojo de los residentes en zonas de mayor riesgo en tanto se valora el alcance completo de los daños, según autoridades locales citadas por la agencia estatal Xinhua.

Los suministros de energía y agua, así como las comunicaciones, no se han visto afectados, de acuerdo a las mismas fuentes.

A la zona afectada se han desplazado unos 350 miembros de equipos de emergencia, rescate y técnicos en prevención de desastres, en tanto los organismos estatales de gestión de emergencias han activado el nivel IV de respuesta.

Usuarios en redes sociales de localidades cercanas señalaron haber sentido el temblor, si bien no se han difundido imágenes de daños significativos.

La provincia de Gansu, situada en el oeste del país, se encuentra en una de las zonas sísmicamente más activas de China, debido a la fricción entre las placas tectónicas euroasiática e india, especialmente en áreas próximas al Himalaya y a la meseta tibetana.

El oeste chino, que incluye también regiones como Xinjiang, Qinghai y el Tíbet, registra con frecuencia movimientos telúricos de magnitud media, aunque el impacto suele ser limitado debido a la baja densidad de población en amplias zonas montañosas.

En diciembre de 2023, un fuerte terremoto de magnitud 6.2 en Gansu y en la vecina provincia de Qinghai causó más de 150 fallecidos y cuantiosos daños materiales, uno de los seísmos más mortíferos registrados en China en los últimos años.