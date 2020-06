Evento de Trump sería "peligroso" por el virus

Washington.- Después de meses alejado de su campaña de reelección, el presidente Donald Trump planea reunir a sus seguidores el próximo sábado por primera vez desde que casi todo el país suspendió actividades por la pandemia del nuevo coronavirus. Trump se dirigirá a Tulsa, Oklahoma —un estado que ha tenido relativamente pocos casos de COVID-19.

Sin embargo, expertos en salud cuestionan la decisión ante el peligro de propagación entre el público y por nuevos brotes una vez que las personas vuelvan a sus casas.

La campaña de Trump, consciente del riesgo, ha intentado protegerse de demandas con documentos de exención en su sitio de registro en línea.

"Al dar clic abajo, reconoces que existe un inherente riesgo de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde hay personas presentes", la campaña advirtió a quienes se registraron para el evento. "Al asistir al evento, tú y cualquier invitado voluntariamente reconocen los riesgos relacionados con la exposición al COVID-19 y están de acuerdo en no hacer a Donald J. Trump for President Inc." responsable de enfermedad o lesión.