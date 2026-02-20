Evo reaparece en Bolivia

La Paz, Bolivia.- Después de más de un mes de ausencia de la vida pública, lo que despertó toda clase de especulaciones, el expresidente boliviano Evo Morales reapareció el jueves en su feudo cocalero del centro del país andino.

Con unas gafas negras y montado en un tractor participó de la proclamación de candidatos a alcaldes y gobernadores para las elecciones el 22 de marzo en las que intentará reunificar a su fuerza política tras la ruptura del Movimiento Al Socialismo (MAS), que perdió el poder después de casi 20 años de hegemonía.

"Aquí estoy y no me voy a ir", dijo Morales en la localidad de Chimoré, donde están las federaciones de cultivadores de hoja de coca que él dirige.

Durante más de un mes Morales no ayudó a sus programas radiales ni se dejó ver públicamente . El inicio de su ausencia coincidió con la captura por parte de Estados Unidos de su aliado venezolano Nicolás Maduro.

Sobre Morales, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia, pesa desde hace más de un año una orden de detención por el presunto abuso de una menor. Para evadir a la justicia Morales se refugió en su feudo cocalero del Chapare, protegido por sus seguidores, y sólo asiste a eventos en esa región.