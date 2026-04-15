Exalumno abre fuego en escuela secundaria turca

ANKARA, Turquía.- Un antiguo alumno abrió fuego en una escuela secundaria del sureste de Turquía el martes e hirió al menos a 16 personas antes de suicidarse, dijo un funcionario.

El atacante de 18 años, armado con una escopeta, disparó al azar dentro de una escuela secundaria vocacional en Siverek, en la provincia de Sanliurfa.

Más tarde se suicidó con la misma escopeta después de ser "acorralado por la policía", dijo el gobernador Hasan Sildak.

El ataque dejó 10 estudiantes, cuatro maestros, un empleado de la cantina y un agente de policías heridos, dijo Sildak.

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Si bien la mayoría de ellos estaban siendo atendidos en Siverek, cinco de los maestros y estudiantes heridos fueron trasladados a un hospital en la capital provincial porque sus lesiones eran más graves, dijo el gobernador.

El motivo para el ataque seguía sin estar claro hasta el momento. Los tiroteos escolares son poco frecuentes en Turquía.

El atacante no tenía antecedentes penales, dijo Sildak. La escuela había sido declarada segura y no se asignó a ningún agente de policía permanente para protegerla, agregó, calificando el tiroteo como un "incidente aislado".

La televisión NTV y otros reportes en medios dijeron que el agresor había amenazado con un ataque a la escuela en redes sociales antes del tiroteo.

Un estudiante dijo a la Agencia Anadolu, administrada por el estado, que él y un amigo saltaron por la ventana de su salón de clases para huir del atacante.

"De repente entró al salón de clases y disparó. Disparó cuatro o cinco veces. Dos personas fueron alcanzadas. Luego fue al siguiente salón de clases", citó Anadolu a Omer Furkan Sayar. "Primero nos tiramos al suelo y luego dos de nosotros saltamos por la ventana".

"No dijo nada, entró y empezó a disparar directamente", continuó Sayar.

Reportes policiales en medios indicaron que todos los estudiantes fueron evacuados de inmediato y se desplegaron unidades de operaciones especiales de la policía después de que el agresor se negara a entregarse.

"El individuo fue acorralado dentro del edificio educativo mediante la intervención policial y murió después de dispararse a sí mismo", dijo Sildak a los periodistas. Agregó que se llevaría a cabo una investigación "exhaustiva" sobre el suceso.