Exhibición de los restos de santa Teresa de Ávila en Alba de Tormes

ALBA DE TORMES, España (AP) — Se forman para verla, silenciosos y asombrados: dentro de un ataúd de plata abierto está santa Teresa de Ávila, más de 440 años después de su muerte.

Los fieles católicos están acudiendo a Alba de Tormes, un pueblo rodeado de pastizales ondulantes en el oeste de España, donde los restos de la santa española, mística y reformadora religiosa del siglo XVI, estuvieron en exhibición este mes.

"Al entrar a verla me ha dado una sensación de plenitud, de alegría, de tristeza", dijo Guiomar Sánchez, quien viajó desde Madrid con sus dos hijas el domingo, el último día completo de la exhibición.

Inspirada por la creencia de su madre en la monja carmelita, Sánchez elogió los escritos de la mística por estar adelantados a su tiempo. Dijo que también vino en parte para honrar a su madre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Verla fue una experiencia inexplicable", añadió Sánchez.

El lunes por la mañana, el ataúd de la santa que murió en 1582 fue sellado nuevamente y llevado por las calles del pueblo, mientras los peregrinos seguían la procesión. No está claro cuántos años —o décadas— pasarán antes de que la iglesia vuelva a hacer visibles al público los restos de santa Teresa.

La última vez que Teresa fue exhibida fue en 1914, cuando los devotos tuvieron un solo día para ver a la santa. Esta vez, la exhibición atrajo a casi 100.000 visitantes durante dos semanas, dijo el padre Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y Salamanca.

El ataúd que contiene los restos de la santa mide apenas 1,3 metros (4 pies) de largo.

Lo que es visible es un cráneo vestido con un hábito que cubre otras partes del cuerpo, no todas intactas. El corazón de la santa se guarda en otra parte de la iglesia, dijeron las autoridades. Otras partes del cuerpo —dedos, una mano y una mandíbula— se conservan como reliquias en iglesias de toda Europa.

Teresa es una figura destacada de la Edad de Oro de España y de la Contrarreforma del siglo XVI. Sus exploraciones de la vida interior y sus meditaciones sobre su relación con Dios fueron controvertidas, pero a lo largo de los siglos se han considerado un "tratado de espiritualidad clásico, pero muy profundo, muy bien elaborado", dijo José Calvo, profesor de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, especializado en historia medieval.

Muchos la han venerado. Se cree que el exdictador español, el general Francisco Franco, mantenía una reliquia de la mano de la santa junto a su cama.

El pasado septiembre, el recién elegido papa León XIV visitó el lugar de nacimiento de la santa en Ávila, a una hora en coche de Alba de Tormes.

Los restos de Teresa también han generado memes en internet sobre la naturaleza macabra de aglomerarse alrededor de su cráneo de siglos de antigüedad.

En Alba de Tormes, los funcionarios de la iglesia y los expertos minimizaron tales reacciones, diciendo que la exhibición no era nada fuera de lo común para la forma en que los católicos han venerado a sus santos durante siglos.

"Simplemente era algo que la gente siempre hacía cuando pensaban que alguien podría ser un santo", dijo Cathleen Medwick, quien escribió el libro "Teresa de Ávila, El Progreso de un Alma".

"Y el hecho de que su cuerpo no se hubiera descompuesto mucho también se consideraba un signo de su santidad", añadió Medwick.

Este mes, algunos fieles se mostraron visiblemente conmovidos. El domingo, un grupo de monjas de la India se secaron las lágrimas estando de pie al lado del ataúd, mirando los restos de la santa detrás de una vitrina.

Gregoria Martín López, de 75 años, subió a una parte elevada de la iglesia detrás del altar, con la esperanza de tener una mejor vista del diminuto cráneo de la santa.

"La santa para mí es una cosa de gran fortaleza. Si la cierran, puedo decir que ya la he visto", dijo Martín y con lágrimas en los ojos, lanzó un beso hacia la reliquia de Teresa mientras música de órgano llenaba el espacio. ____

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.