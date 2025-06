Exige D. Trump la rendición de Irán

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que EU sabe dónde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el contexto del conflicto entre Israel e Irán, pero que no quiere que lo maten “por ahora”.

Trump pidió la “rendición incondicional” de Irán mientras el conflicto que estalló hace cinco días continúa escalando.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’”, añadió Trump. “Es un objetivo fácil, pero está seguro allí. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos misiles disparados a civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”.

Los comentarios cada vez más belicosos de Trump hacia el gobierno iraní se producen después de que instara a los 9,5 millones de residentes de Teherán a huir por sus vidas mientras acortaba su visita a una cumbre internacional para regresar a Washington para conversaciones urgentes con su equipo de seguridad nacional.

Los comentarios sobre Jamenei y los llamados a la rendición se produjeron poco después de que Trump, en una publicación separada, afirmara que tiene el control total de los cielos sobre Teherán.

En los primeros días del conflicto, Trump rechazó un plan presentado por Israel para matar a Jamenei, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, que no estaba autorizado para comentar sobre el tema debido a su delicadeza y habló bajo condición de anonimato.

Los israelíes habían informado al gobierno de Trump que habían desarrollado un plan factible para matar a Jamenéi. Pero los funcionarios de la Casa Blanca informaron a los israelíes que Trump se oponía a tal medida. Los funcionarios estadounidenses estaban preocupados de que el plan para matar a Jamenéi pudiera inflamar el conflicto y desestabilizar la región.

Trump regresó a la Casa Blanca de la cumbre del Grupo de los Siete en las Montañas Rocosas canadienses el martes, en un momento decisivo de su presidencia. Israel, ha causado un daño considerable a Irán.