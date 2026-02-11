Exige la UE concesiones a Rusia para paz duradera

BRUSELAS.- La Unión Europea está elaborando una lista de concesiones que cree que Rusia debe hacer para asegurar cualquier paz a largo plazo en Ucrania , dijo el martes la jefa de diplomacia del bloque, mientras las conversaciones dirigidas por EU para poner fin a cuatro años de guerra muestran pocos signos de progreso.

Las fuerzas rusas utilizaron municiones de racimo en un ataque a un mercado en Ucrania, matando a siete personas, mientras que enviados de Moscú y Kiev se reunieron en Abu Dabi la semana pasada para otra ronda de conversaciones mediadas por Washington. No se logró ningún avance, aunque se acordó un nuevo intercambio de prisioneros.

Después de decir en 2024 que podría terminar la guerra en un día, luego en 100 días, el presidente estadounidense Donald Trump ahora ha dado a Ucrania y Rusia hasta junio para llegar a un acuerdo .

La UE está convencida de que Rusia no está negociando seriamente y duda de que los intereses europeos y ucranianos estén siendo representados por la administración Trump, por lo que se ha comenzado a trabajar en "un plan de paz sostenible" que podría forzar la mano de Moscú.

"Hemos visto un aumento en los bombardeos por parte de los rusos durante estas conversaciones", afirmó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, incluyendo el ataque a la red eléctrica de Ucrania durante el invierno.

Kallas expresó que "para tener una paz sostenible, todos en la mesa, incluidos los rusos y los estadounidenses, deben entender que necesitan que los europeos estén de acuerdo", afirmó.