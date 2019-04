Exigen el desembarco de los 62 inmigrantes del "Alan Kurdi" en puerto seguro

Así lo exigen en un comunicado conjunto emitido hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).



El barco humanitario "Alan Kurdi", de la ONG alemana Sea Eye, espera ante Malta que le concedan un puerto donde atracar después de salvar a 64 inmigrantes en el Mediterráneo central: 50 hombres, 12 mujeres y dos niños.



En la actualidad en la nave, además de los 17 miembros de la tripulación, hay 62 migrantes, pues en los últimos días dos mujeres, una de ellas embarazada, han tenido que ser desembarcadas y asistidas en hospitales malteses.



Los organismos intencionales alertan de que la situación de estas personas "se ha hecho aún más difícil debido a su larga estancia a bordo y a las condiciones meteorológicas" en el mar.



Además, todos los migrantes partieron desde Libia, "donde ya han sufrido graves violaciones de los derechos humanos".



"Las agencias defienden la absoluta prioridad de salvar vidas humanas en el mar y asegurarles un lugar de desembarco seguro y pronto", se lee en el comunicado conjunto.



Ese lugar no deberá ser Libia, país fracturado desde 2011 y donde en los últimos días se suceden los enfrentamientos armados entre facciones, especialmente en el área de Trípoli.



"La situación en Libia hace absolutamente necesario establecer mecanismos de desembarco en países seguros que sean predecibles y en línea con todas las convenciones internacionales, que no permiten considerar Libia como un puerto seguro", concluye la nota.



Los migrantes de la "Alan Kurdi", como otros en el pasado salvados por las embarcaciones humanitarias, permanecen a la espera de un puerto dado que Italia y Malta, los países europeos más próximos, no permiten su desembarco.



El ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, autor de una política de puertos cerrados a las naves de las ONG, considera Libia un puerto seguro y por ello Italia ha llegado a pactos con autoridades libias para que patrullen el mar y controlen el flujo migratorio.