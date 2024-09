Exfuncionarios de Trump alertan sobre su regreso y apoyan a Kamala Harris

Exmiembros del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) alertaron este martes de los "peligros" de que el expresidente regrese a la Casa Blanca y, en un encuentro con medios en el marco del debate que enfrentará esta noche a los dos candidatos, mostraron su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris.

"Estoy aquí como representante de los republicanos, de Harris, y también para hablar sobre el peligro que representa Trump en un posible regreso a la Oficina Oval", apuntó Olivia Troye, exfuncionaria de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Trump.

Acompañada de Anthony Scaramucci, exdirector de Comunicaciones de la Casa Blanca de Trump, Troye se despachó contra el expresidente en un encuentro con medios en Filadelfia, en la sala de prensa donde se encuentran los periodistas que cubrirán el primer debate entre los dos candidatos, auspiciado por ABC News.

"Muchas personas que han trabajado para Donald Trump han dicho que no apoyan que Donald Trump regrese a la presidencia, y creo que eso dice mucho, porque lo conocemos bien, lo vivimos de primera mano", afirmó.

Troye fue asesora de Seguridad Nacional del vicepresidente Mike Pence y miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la covid-19 y tras su salida de la Casa Blanca fue muy crítica con la gestión de Trump del coronavirus. Hace meses que anunció su apoyo a Joe Biden y ahora a su sucesora, Kamala Harris.

La exfuncionaria republicana recordó que hasta un personaje histórico dentro partido republicano, el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney (2001-2009, con George W. Bush) y su hija, Liz Cheney, se han convertido en unas de las voces más críticas del expresidente desde la derecha.

"Dick Cheney: nadie puede decir que es demócrata, ¿verdad? Quiero decir, él no es el bastión del liberalismo o del Partido Liberal, así que cuando ves a alguien como él decir: 'No, esto es inaceptable. No apoyo esto', creo que eso dice mucho sobre dónde está el Partido Republicano hoy y hacia dónde se dirige con Donald Trump", afirmó.

La política dijo que en está en esta campaña pidiendo el apoyo para Harris, viajando por todo el país, por los estados clave y escuchando "a republicanos de todo el país" que le dicen: "No me identifico con esto".

"Y ahí es donde estoy hoy. No estoy de acuerdo con todo lo que Kamala Harris y Tim Walz dicen y no estoy de acuerdo con todo lo que hizo la administración Biden, pero les diré esto: creo que hay un futuro mejor para nuestro país, alejándose del extremismo que representan Donald Trump y MAGA", agregó.

Scaramucci explicó, por su parte, que "hay un grupo de personas que van a estar con Donald Trump pase lo que pase" y que espera que "esa fiebre se acabe".

"En algún momento, después de esta elección y de una victoria de la vicepresidenta Harris, espero que veamos una nueva coalición de centroderecha que podría tener elementos de la gente de Maga, pero no tiene la belicosidad de su retórica y la división, la denigración del pueblo estadounidense", afirmó. EFE